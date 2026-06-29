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Podcast | Notícia

A memória política do brasileiro

Por Rádio Jornal Publicado em 29/06/2026 às 9:50
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Logo Passando a Limpo - Artes JC

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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta segunda-feira (29), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Souza, sobre a escala 6 x 1. O repórter Rodrigo Luna conversa sobre a situação de Goiana com as fortes chuvas. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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