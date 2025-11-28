fechar
Centrão em alta

Por Max Augusto Publicado em 28/11/2025 às 9:49
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (28), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com sobre a PEC 30 com o Procurador da Alepe, Paulo Fernandes Pinto. O Diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Paulo Monteiro, conversa sobre a movimentação no comércio com o início da Black Friday. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

