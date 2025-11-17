fechar
Podcast | Notícia

Disputa fiscal em Pernambuco, IA Gratuita para a OAB e o Jogo Eleitoral de 2026

Por JC Publicado em 17/11/2025 às 10:20
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: O programa desta segunda-feira (17) apresentado pelo jornalista Igor Maciel debateu a proposta de aumento de 100% nas emendas parlamentares impositivas em Pernambuco, pautada para votação na ALEPE, visando dobrar o valor para 2% do orçamento a partir de 2027. Na política nacional, a análise da disputa de 2026, com o retorno de Tarcísio Gomes de Freitas ao cenário presidencial e a emergência de Flávio Bolsonaro.

Na economia internacional, em pauta, a redução de 10% nas tarifas americanas para produtos brasileiros como carne, café e frutas, uma resposta à percepção da inflação interna dos EUA que ainda mantém 40% de sobretaxa. O programa ainda abordou um evento sobre a nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do Recife, que moderniza as regras de construção e preservação.

