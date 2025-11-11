Comando militar do Nordeste
Debate da Super Manhã: Uma carreira marcada pela dedicação, disciplina e espírito de comando. Assim podemos definir a trajetória do general de exército, comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Oficial de Infantaria formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), desempenhou funções estratégicas em diferentes unidades do Exército e comandou organizações militares em regiões de grande relevância operacional.
No debate desta terça-feira (11), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre a trajetória de liderança, os fatos marcantes do Comando Militar do Nordeste, o fortalecimento da presença do Exército Brasileiro na região e a dedicação ao serviço público do general Ribeiro.
Participam o general de exército, comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), Maurílio Miranda Netto Ribeiro, o diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Laurindo Ferreira, e o apresentador programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, Igor Maciel.