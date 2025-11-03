Café, Direito Eleitoral e música de qualidade. Bem assim!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Café & Conversa foi numa cafeteria do Recife, onde a advogada Nara Cysneiros saboreava seu espresso curto. A conversa, a partir daí, você confere aqui

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/cafe-conversa-nara-cysneiros/" target="_blank">Café & Conversa - Nara Cysneiros</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div class="ads"> <div id="uolpd-video-inarticle"> </div> </div> Café & Conversa — Entre goles de café e páginas de anotações, a advogada Nara Cysneiros vai tecendo teses de acusação e de defesa, mergulhando de corpo e alma no Direito Eleitoral. Posso adiantar que a música que Nara ouvia é de autoria de Almério, Juliano Holanda e Martins. Aperreie não — eu já conto qual é!

"Se for preciso, nem falo

Fico em silêncio, me mudo

Faço que finjo e que iludo"