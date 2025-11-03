fechar
Café, Direito Eleitoral e música de qualidade. Bem assim!

Café & Conversa foi numa cafeteria do Recife, onde a advogada Nara Cysneiros saboreava seu espresso curto. A conversa, a partir daí, você confere aqui

Por Romoaldo de Souza Publicado em 03/11/2025 às 14:30 | Atualizado em 03/11/2025 às 14:35
A advogada Nara Cysneiros — e sua dose diária de "coragem": um espresso
A advogada Nara Cysneiros — e sua dose diária de "coragem": um espresso - Divulgação

Café & Conversa — Entre goles de café e páginas de anotações, a advogada Nara Cysneiros vai tecendo teses de acusação e de defesa, mergulhando de corpo e alma no Direito Eleitoral. Posso adiantar que a música que Nara ouvia é de autoria de Almério, Juliano Holanda e Martins. Aperreie não — eu já conto qual é!

"Se for preciso, nem falo
Fico em silêncio, me mudo
Faço que finjo e que iludo"

 

 

 

