Preparação para as eleições 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 06/10/2025 às 12:53
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: A pouco menos de um ano, eleitoras e eleitores brasileiros vão escolher os deputados estaduais e federais, governadores, senadores, além de presidente da República para os anos de 2027-2030. O bom êxito desse processo passa pela informação que cumpre papel fundamental para cada cidadã e cidadão.

No debate desta segunda-feira (6), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os preparativos das Eleições 2026, esclarecer dúvidas relacionadas ao próximo pleito: urnas, candidatos, título de eleitor, calendário eleitoral, voto consciente, combate a fake news e tudo o que diz a justiça eleitoral do Brasil.

Participam o desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Washington Amorim, o cientista político e advogado especialista em Direito Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, e a cientista política e professora universitária, Priscila Lapa.

