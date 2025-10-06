Preparação para as eleições 2026
Debate da Super Manhã: A pouco menos de um ano, eleitoras e eleitores brasileiros vão escolher os deputados estaduais e federais, governadores, senadores, além de presidente da República para os anos de 2027-2030. O bom êxito desse processo passa pela informação que cumpre papel fundamental para cada cidadã e cidadão.
No debate desta segunda-feira (6), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os preparativos das Eleições 2026, esclarecer dúvidas relacionadas ao próximo pleito: urnas, candidatos, título de eleitor, calendário eleitoral, voto consciente, combate a fake news e tudo o que diz a justiça eleitoral do Brasil.
Participam o desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Washington Amorim, o cientista político e advogado especialista em Direito Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, e a cientista política e professora universitária, Priscila Lapa.