Proposta resgata voto secreto em investigações e prisões de deputados, gerando críticas de especialistas sobre retrocesso democrático

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como PEC da Blindagem. A medida altera as regras de investigação e prisão de parlamentares e amplia o foro privilegiado para dirigentes partidários. No primeiro turno, foram 353 votos a favor, 134 contra e uma abstenção; no segundo turno, 344 votos a 133.

O cientista político Hely Ferreira comentou o assunto em participação na coluna 'Política' do programa 'Balanço de Notícias' da 'Rádio Jornal' e criticou duramente a medida: “Que poder legislativo é esse que está de costas para o povo?”.

Confira a entrevista na íntegra:

Listen to Câmara aprova PEC da Blindagem e amplia foro privilegiado de parlamentares by Rádio Jornal on hearthis.at

Hely Ferreira lembrou a teoria da separação dos poderes e destacou que John Locke atribuía ao Legislativo a responsabilidade de ouvir o clamor popular e elaborar leis que correspondessem aos anseios da população. Ferreira questionou: “Será que a população está satisfeita com esse tipo de projeto que é aprovado?”.

Com a PEC da Blindagem, em casos de crimes graves como corrupção ou lavagem de dinheiro envolvendo deputados, a investigação precisará do aval do plenário do Congresso. Os parlamentares decidirão em voto secreto se o caso seguirá para o Supremo Tribunal Federal.

Hely Ferreira ressaltou que a medida cria, na prática, “dois tipos de cidadão”: o comum, preso em flagrante sem prerrogativas, e o parlamentar, com privilégios especiais. Ele comparou a situação à estratificação social da França pré-revolucionária, com “alto clero e baixo clero”.

A crítica se intensifica porque o voto secreto já havia sido abolido em 2001 e agora retorna. O cientista político também apontou incoerência na postura dos deputados: “Há menos de uma semana não queriam mais a prerrogativa do foro, o chamado foro privado. Não queriam. Agora querem. Por quê? O que está por trás disso?”

Segundo ele, a ampla aprovação da PEC evidencia a fragilidade dos partidos políticos no Brasil. Sem conteúdo programático sólido, diz, persistirá a instabilidade partidária e, consequentemente, a fragilidade da democracia.

Em Pernambuco, a maioria da bancada federal votou a favor da PEC da Blindagem. Entre os votos favoráveis estão os de André Ferreira (PL), Augusto Coutinho (Republicanos), Clarissa Tércio (PP), Coronel Meira (PL), Eduardo da Fonte (PP), Felipe Carreras (PSB), Fernando Coelho (União), Luciano Bivar (União), Mendonça Filho (União) e outros.

Contra a PEC votaram Carlos Veras (PT), Clodoaldo Magalhães (PV), Marília Arraes (Solidariedade), Renildo Calheiros (PCdoB) e Túlio Gadêlha (Rede). Isaura do MDB se absteve.

Hely Ferreira concluiu que, embora seja preciso respeitar a decisão do eleitorado, isso não significa concordar com a medida.

Aprovação do governo Lula e o cenário político atual

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira revelou que o governo Lula passou a ter mais aprovação do que desaprovação. O índice de aprovação subiu 2,9 pontos percentuais em setembro, atingindo 50,8%, enquanto a desaprovação caiu 2,7 pontos, ficando em 48,3%.

Para Hely Ferreira, a pesquisa representa um diagnóstico favorável ao presidente Lula no momento: “A pesquisa não é um prognóstico, mas um diagnóstico. O cenário hoje é favorável ao presidente Lula. Gostem ou não.”

O cientista político ponderou, no entanto, que esse cenário pode mudar até as eleições. Ainda assim, destacou que Lula e Bolsonaro seguem como as maiores lideranças do país, mesmo diante de desgastes políticos.

Sobre a possibilidade de uma terceira via, Ferreira foi cético: “Difícil imaginar uma terceira via com esse quase empate técnico entre as principais lideranças.”

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.