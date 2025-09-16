IBGE revela queda histórica do desemprego, mas Pernambuco mantém pior índice do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Taxa nacional recua para 5,6%, menor nível desde 2012, mas o Estado de Pernambuco supera 10% de desocupação e preocupa economistas

O Brasil registrou um marco positivo na economia: a taxa de desemprego recuou para 5,6% no trimestre encerrado em julho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este é o menor nível da série histórica, iniciada em 2012. A notícia foi tema central da coluna 'Momento Econômico' do programa 'Balanço de Notícias', da Rádio Jornal, com análise do economista Sandro Prado.

Confira a entrevista na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-momento-economico-balanco-16-09/" target="_blank">IBGE revela queda histórica do desemprego, mas Pernambuco mantém pior índice do país</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Para ele, trata-se de “um grande feito que a gente realmente tem que comemorar”. Prado ressaltou o impacto devastador do desemprego: “Quem já passou por esse perrengue de ter um familiar desempregado, ou estar desempregado, sabe o quanto é difícil, porque simplesmente para de entrar dinheiro. Não tem como comprar comida, pagar aluguel, nem buscar uma vaga de emprego em condições adequadas”.

Além das privações financeiras, o economista destacou os efeitos psicológicos da falta de trabalho.

Atualmente, de 213 milhões de brasileiros, cerca de 108,6 milhões compõem a população economicamente ativa. Destes, 102,4 milhões estão ocupados, o que gera a taxa de 5,6%. A pesquisa também apontou redução no número de desalentados - pessoas que desistiram de procurar emprego — além de avanços entre informais e trabalhadores que desejam ampliar a jornada.

Para Prado, cada emprego conquistado representa mais estabilidade familiar: “Uma pessoa empregada é uma família que vai com um pouquinho mais de alento, reduz brigas e até separações”.

O contraste pernambucano: um desafio persistente

Apesar do avanço nacional, Pernambuco registra a maior taxa de desemprego do Brasil: mais de 10% da população que busca vaga não encontra ocupação, quase o dobro da média do país.

Prado alertou que o problema se estende por todo o Nordeste: “Os estados da região, em sua grande maioria, estão no top cinco do desemprego. Primeiro é Pernambuco, depois vem Salvador, e a lista se espalha pelos nove estados nordestinos”.

Causas e soluções para Pernambuco

Ao analisar os motivos, o economista destacou fatores estruturais. Sul e Sudeste concentram os maiores investimentos e, por isso, têm níveis menores de desocupação.

Para ele, é urgente investir em atração de empresas e indústrias, que geram empregos com salários mais altos; qualificação profissional, para reduzir a dependência de vagas de baixa remuneração; turismo, capaz de absorver mão de obra em diferentes níveis; alternativas ao varejo tradicional, que sofre com o avanço do comércio eletrônico.

Prado também destacou a necessidade de políticas públicas efetivas, não apenas do governo estadual, mas também das prefeituras. Ele defendeu que a criação de empregos deve reduzir a dependência de programas como o Bolsa Família, que devem ser transitórios.

O valor do trabalho na vida das pessoas

Durante a entrevista, o economista fez questão de lembrar a dimensão humana do emprego. Citou versos de Gonzaguinha, reproduzidos no programa: “Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Não dá”.

Reforçando essa visão, Prado concluiu: “Nós, como sociedade, precisamos prover trabalho. É o mínimo que esperamos do Estado e dos municípios, criar condições para que a população ganhe seu sustento e viva com dignidade”.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.