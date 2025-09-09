fechar
Saúde mental e a pressão sobre influenciadores digitais

Por Rádio Jornal Publicado em 09/09/2025 às 12:37
Vida em Sociedade: A pressão por engajamento constante, a instabilidade financeira e os impactos na saúde mental têm levado influenciadores digitais a repensar as carreiras. Cada vez mais, profissionais que antes viviam exclusivamente da visibilidade online estão optando por empregos formais, em busca de rotina, benefícios trabalhistas e segurança emocional.

No quadro “Vida em Sociedade” desta segunda-feira, 08 de setembro, a comunicadora Anne Barreto conversa com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), para analisar os efeitos da sobrecarga provocada pelas redes sociais, como ansiedade, exaustão e medo do futuro podem influenciar nas escolhas profissionais, além dos cuidados necessários para quem deseja seguir a carreira de influenciador digital.

