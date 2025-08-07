Cofrinhos digitais: a nova revolução para o seu dinheiro que rende mais que a poupança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esqueça o porquinho de barro tradicional! A antiga prática de guardar dinheiro em casa está de volta, mas em uma versão moderna e muito mais vantajosa: os cofrinhos online, ou "caixinhas digitais". Se você tem dificuldade em economizar ou busca uma forma simples e segura de fazer seu dinheiro render, essa tendência, impulsionada pela evolução do dinheiro para o formato digital, é feita para você.



Ouça o contéudo original em áudio

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/podcast-debate-07-08-7Ll/" target="_blank">A violência contra a mulher</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.uolads.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.uolads.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

O que são os cofrinhos digitais e por que estão voltando à moda?



A ideia de guardar dinheiro em um cofrinho ou "porquinho" era muito comum há tempos. Agora, essa prática retorna reinventada no ambiente digital. Segundo o personal financeiro Leandro Trajano, essa modalidade é uma resposta à crescente circulação de dinheiro via crédito, débito e Pix, substituindo progressivamente o dinheiro físico em papel.



Esses cofrinhos, também chamados de porquinhos ou caixinhas, funcionam como uma evolução do antigo hábito, adaptando-se ao universo do dinheiro digital. É importante notar que eles não se limitam apenas aos bancos digitais; os bancos tradicionais também estão oferecendo essas modalidades para se manterem competitivos e buscando manter-se firmes na concorrência, buscando trazer opções de poupança que rendem mais que a poupança tradicional.



Rentabilidade superior e segurança: diga adeus à poupança tradicional!



Uma das maiores vantagens dos cofrinhos digitais é a sua rentabilidade significativamente maior em comparação com a tradicional poupança. Muitos brasileiros ainda guardam dinheiro na poupança, que, apesar de ser um tipo de investimento, oferece um dos menores retornos e é pouquíssimo atrativa na maioria das situações.



Os cofrinhos digitais, por outro lado, possuem rentabilidade atrelada a indicadores como o CDI, que é muito próximo da taxa SELIC. Com a SELIC atualmente em 15% ao ano, esses cofrinhos rendem mais que o dobro da poupança no bruto. Mesmo após o desconto do Imposto de Renda, eles entregam muito mais do que a poupança.



Além disso, eles são considerados investimentos bastante seguros. Essa característica os torna uma solução muito atrativa para quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos ou para quem não tem muito conhecimento e se sente inseguro.

Liquidez ou rentabilidade? Entenda como usar seus cofrinhos digitais



Uma questão fundamental ao usar esses cofrinhos é a relação entre liquidez (ter o dinheiro disponível rapidamente) e rentabilidade (o quanto seu dinheiro rende). Leandro Trajano explica que, normalmente, uma alta disponibilidade do dinheiro (liquidez) significa uma rentabilidade menor. Se o objetivo é maior rendimento, será preciso deixar o dinheiro "preso" por um tempo, como 6 meses, 1 ano ou 2 anos, sem acesso imediato.



Para quem está começando a poupar e ainda não tem uma reserva de emergência, é prático e válido optar por deixar o dinheiro com liquidez, garantindo acesso rápido em caso de imprevistos. No entanto, se você já possui uma boa reserva de emergência, pode começar a travar parte desse dinheiro por um pouco mais de tempo para obter mais rendimento e retorno.



Seus objetivos ao seu alcance: personalize seus cofrinhos

Um recurso muito interessante desses cofrinhos digitais é a possibilidade de criar diferentes "caixinhas" na mesma instituição financeira. Você pode ter uma para cada objetivo ou plano que tiver. Isso ajuda a acompanhar a evolução do dinheiro em relação ao que você quer juntar, facilitando o alcance de suas metas financeiras.

Em resumo, os cofrinhos digitais são uma excelente alternativa à poupança para quem está começando. O mais importante é poupar e se organizar primeiro para, então, investir e cuidar tanto do presente quanto do futuro financeiro.

*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal.