À Rádio Jornal, Ernani Carvalho analisou a escolha de Trabuco para a Fazenda e o peso de uma eventual ida de Camilo Santana à Casa Civil

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A composição ministerial do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passa tanto pela necessidade de garantir governabilidade a partir de 2027 quanto pela construção de uma candidatura à sucessão presidencial em 2030. A avaliação é do cientista político Ernani Carvalho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (27).

A análise ocorre após a confirmação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, no Ministério da Fazenda, e em meio às articulações para que o senador Camilo Santana (PT-CE) assuma a Casa Civil. Outro nome que ganhou força nos bastidores é o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para o futuro Ministério da Segurança Pública.

Na avaliação de Carvalho, as movimentações apontam para uma postura mais pragmática do presidente da República na formação do novo governo, que precisará ampliar sua base de sustentação no Congresso Nacional, inclusive entre partidos que não apoiaram a reeleição do petista.

O cientista político considera, entretanto, que a distribuição dos cargos estratégicos da Esplanada dos Ministérios também será influenciada pela disputa interna em torno do futuro do PT após o quarto mandato de Lula.

"Ele comanda o fim de uma era. É o fim da era Lula. Vai ser o último governo de Lula. E o PT sabe bem disso", afirmou Carvalho.

Casa Civil pode dar vantagem a Camilo Santana na sucessão de Lula

Questionado sobre o pragmatismo de Lula na composição do novo ministério e as possíveis semelhanças com a construção de alianças em seu primeiro mandato, Carvalho avaliou que o presidente deverá abrir espaço para diferentes nomes com potencial de sucedê-lo.

"Creio que Lula deve estar pensando em arquitetar um governo onde ele, ao final, possa eleger um sucessor", afirmou.

Para o cientista político, a tendência é que Lula trabalhe com três ou quatro possibilidades ao longo do mandato, evitando concentrar suas apostas em um único nome antes que os resultados do próximo governo possam ser avaliados.

Nesse cenário, uma eventual ida de Camilo Santana para a Casa Civil colocaria o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação em uma posição privilegiada na disputa interna do PT.

"Acho que Camilo larga na frente", avaliou Carvalho, ao destacar a importância estratégica da pasta, responsável pela coordenação das ações do governo federal e considerada uma das mais próximas do presidente da República.

O cientista político também destacou o protagonismo conquistado por Camilo junto a Lula durante sua passagem pelo Ministério da Educação e sua atuação na campanha presidencial do segundo turno.

"É a linha de frente de toda precisão política, orçamentária, social, estratégica. Tudo isso passa pela Casa Civil, é basicamente o braço direito do presidente, e o Camilo conseguiu esse efeito. Ele já tinha caído na graça do presidente quando foi seu ministro, e isso reforçou quando ele, de certa forma, assumiu a coordenação da campanha no segundo quilo", afirmou Ernani.



Apoio do Centrão será estratégico para o quarto mandato

Além da definição dos nomes para os ministérios, Carvalho considera que a capacidade de Lula de ampliar sua base parlamentar será determinante para o desempenho do próximo governo.

Para o especialista, a estratégia envolve atrair legendas que estiveram em campos distintos durante a disputa eleitoral, mas que possam aderir às diretrizes do governo.

"É trazer o máximo possível de pessoas que topem tocar o governo dentro das diretrizes que ele se propõe a governar, mas que não tenham apoiado ele na eleição e que, obviamente, não são da mesma coloração ideológica dele", explicou.

O cientista político também ressaltou a importância de Lula estabelecer relações com as futuras presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na avaliação dele, a articulação na Casa Alta será particularmente desafiadora, inclusive pela necessidade de aprovação de indicações do Executivo para cargos estratégicos da República.

Carvalho ponderou que a aproximação com partidos do Centrão terá implicações que vão além da governabilidade imediata. A ausência de Lula na disputa de 2030, na perspectiva do analista, abrirá espaço para que outras legendas apresentem projetos presidenciais próprios.

Entre os partidos com potencial para participar dessa disputa, Carvalho citou o PSB e afirmou que o vice-presidente Geraldo Alckmin "não é uma carta fora do baralho".

O desafio do PT, nesse contexto, será construir uma aliança capaz de sustentar o próximo governo e, posteriormente, apoiar o nome que vier a ser escolhido por Lula para a sucessão.

"A gente sabe que, no Brasil, não há chance de você governar sem o apoio do centro", concluiu.