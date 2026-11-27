Economia e Negócios: Trabuco na Fazenda traz alívio ao mercado
Indicação do presidente do conselho do Bradesco faz Bolsa disparar 6% e dólar recuar, enquanto analistas cobram autonomia e controle de despesas
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A indicação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luís Carlos Trabuco, de 75 anos, para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do governo Lula provocou uma reação imediata de alívio e guinada no humor dos investidores no mercado financeiro. Visto pelas mesas de operação como uma ponte histórica entre o Palácio do Planalto e o sistema financeiro, o executivo trouxe expectativa de maior previsibilidade para a condução fiscal do país.
A resposta dos ativos domésticos no pregão refletiu o otimismo inicial do mercado:
- Ibovespa em disparada: O principal índice da Bolsa brasileira saltou 6,07%, alcançando a marca dos 176.800 pontos;
- Recuo do dólar: A moeda americana apresentou queda de 1,25%, fechando cotada a R$ 5,74;
- Alívio nos juros: A curva de juros futuros também registrou queda, refletindo a aposta em uma gestão focada na previsibilidade das contas públicas.
O risco da gestão Trabuco: o fantasma de 2015 e a sombra de Joaquim Levy
Apesar do entusiasmo inicial nas mesas de negociação, o mercado enxerga o cenário com cautela devido aos precedentes da história econômica recente do Brasil. Existe a apreensão de que a gestão de Trabuco venha a repetir o desfecho de Joaquim Levy em 2015 — executivo vindo dos mesmos quadros do Bradesco que assumiu a Fazenda após o próprio Trabuco recusar o convite no governo Dilma Rousseff.
Naquela oportunidade, a tentativa de promover o reequilíbrio fiscal acabou inviabilizada em menos de um ano por entraves políticos centrais:
- Fogo amigo político: Forte resistência interna e desgaste dentro da própria base aliada;
- Falta de respaldo presidencial: Ausência de apoio político pleno do Poder Executivo para sustentar as medidas;
- Saída precoce: Interrupção do plano de ajuste antes da consolidação dos resultados fiscais.
Despesas obrigatórias e dívida/PIB: as condições para a queda da Selic
Para evitar a repetição desse histórico, analistas apontam que o novo ministro precisará de autonomia real e respaldo político pleno para executar ajustes estruturais inadiáveis. A prioridade central exigida pelos mercados recai sobre o controle efetivo das despesas obrigatórias.
Segundo a análise econômica, a recomposição genuína do equilíbrio fiscal e a estabilização da relação dívida/PIB são as condições indispensáveis para atingir os objetivos de longo prazo:
- Ancoragem da inflação: Controle consistente das expectativas de preços;
- Queda dos juros: Abertura de espaço para a redução da taxa Selic e dos juros longos;
- Crescimento sustentável: Pavimentação de um ciclo de desenvolvimento econômico verdadeiramente sustentável para o Brasil.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial