Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 representa uma tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de estabelecer uma aproximação com o mercado financeiro em meio às discussões sobre o controle das contas públicas.

Na avaliação do economista Werson Kaval, em entrevista à Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo, nesta sexta-feira (27), a autonomia concedida ao futuro ministro e o apoio político de Lula serão determinantes para a condução da política econômica.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco aceitou o convite de Lula na quinta-feira (26), após reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele substituirá Dario Durigan no comando da Fazenda. A escolha ocorre em meio à expectativa de um ajuste fiscal mais rigoroso e às divergências dentro da base governista sobre a contenção de despesas e a preservação dos investimentos públicos.

Para Kaval, a indicação representa uma mudança de sinalização do presidente em relação ao mercado financeiro. O economista observa que a escolha de um executivo com trajetória no setor bancário contrasta com críticas feitas anteriormente por Lula a representantes da Faria Lima.

"É uma sinalização de paz, de dizer: eu estou comprometido em fazer realmente as mudanças. [...] É uma escolha que não agrada ao próprio partido", afirmou.

Experiência e equipe técnica

Embora não tenha formação em Economia, Trabuco é formado em Filosofia e possui pós-graduação em Sociopsicologia. Ingressou no Bradesco aos 17 anos e construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição. Foi presidente-executivo do banco entre 2009 e 2018 e, desde então, ocupa a presidência do Conselho de Administração.

Na avaliação de Kaval, a experiência na gestão de uma instituição financeira de grande porte pode contribuir para a atuação estratégica à frente da Fazenda. O economista, entretanto, ressalta que a formação da equipe técnica será fundamental para a execução das medidas.

"Você não precisa ser a pessoa mais inteligente, necessariamente, da área. Você precisa se cercar de pessoas inteligentes e que conheçam", afirmou. Segundo ele, os profissionais escolhidos para acompanhar Trabuco terão influência direta na eficiência das decisões econômicas.

O economista também considera que a capacidade de liderança e articulação será importante para o futuro ministro, especialmente diante da complexidade de administrar as contas de um país, em comparação com a gestão de uma instituição financeira.

Resistência política e o caso Joaquim Levy

Outro desafio apontado por Kaval é a resistência de setores do PT e de partidos aliados à adoção de medidas de ajuste fiscal. Desde que a indicação de Trabuco foi confirmada, parlamentares de esquerda manifestaram preocupação com a possibilidade de redução de investimentos públicos e com os rumos da política econômica. O economista avalia que essas divergências podem dificultar o trabalho do futuro ministro.

Como exemplo, ele relembrou a passagem de Joaquim Levy pelo Ministério da Fazenda, em 2015, durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT). Na época, Levy conduziu uma agenda de ajuste fiscal que enfrentou resistência dentro do próprio governo e deixou o cargo após 11 meses. Trabuco havia sido sondado para assumir a pasta em 2014, mas recusou o convite e indicou Levy para a função.

"Esse barulho realmente pode prejudicar", afirmou Kaval. Para ele, a experiência anterior demonstra a importância de o futuro ministro contar com respaldo político para implementar suas propostas.

O economista também defendeu maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, com atenção aos resultados dos programas sociais. Na avaliação dele, as políticas de transferência de renda devem ser acompanhadas para verificar se estão cumprindo o objetivo de retirar beneficiários da situação de vulnerabilidade.

"O Brasil precisa controlar esses gastos. [...] A eficiência desses gastos. O programa social é para tirar a pessoa da necessidade, da vulnerabilidade, mas o maior programa social que pode existir é o emprego", declarou.

Kaval também criticou a recorrência de contingenciamentos e remanejamentos orçamentários e defendeu maior compromisso com o planejamento das despesas. Ao comentar as discussões sobre o arcabouço fiscal, afirmou que as regras orçamentárias precisam ser consideradas parte da gestão dos recursos públicos.

A posição de Trabuco sobre o tema já havia sido apresentada em artigo publicado no início de novembro. Antes de aceitar o convite, o banqueiro defendeu que eventuais cortes de despesas preservem áreas como Saúde, Educação e benefícios sociais.

A condução desse equilíbrio, em meio às cobranças do mercado financeiro e às divergências na base governista, estará entre os principais desafios do futuro ministro.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

