Dados do IBCR do Banco Central colocam o estado em 4º lugar no ranking nacional em 2026, impulsionado pela força regional, enquanto juros altos

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O estado de Pernambuco consolidou um forte desempenho econômico ao acumular um crescimento de 4,3% no ano, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) divulgados pelo Banco Central. O resultado garante ao estado a quarta posição no ranking nacional de avanço econômico entre os 17 estados monitorados pela autoridade monetária.

No cenário nacional, Pernambuco fica atrás apenas de três estados em expansão acumulada:

Rio de Janeiro: Lidera o ranking nacional com alta de 5,25%;

Mato Grosso do Sul: Ocupa a segunda colocação com avanço de 5,23%;

Espírito Santo: Registra a terceira maior expansão, com crescimento de 4,46%.

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Liderança isolada no Nordeste: estado supera vizinhos regionais

No recorte regional, o protagonismo de Pernambuco é ainda mais evidente, sustentando a liderança isolada entre os estados do Nordeste. O ritmo de expansão do estado opera substancialmente acima da média da própria região nordestina, que registrou alta de 2,76% no período — ainda assim, o maior avanço entre as cinco macrorregiões brasileiras.

Na comparação direta com os demais estados nordestinos acompanhados pelo indicador do Banco Central, Pernambuco abre uma expressiva vantagem competitiva:

Ceará: Registrou expansão de 1,94%;

Bahia: Acumulou crescimento de 1,43%;

Maranhão: Apresentou avanço de 0,98%;

Rio Grande do Norte: Teve crescimento de 0,74%.

Com esse desempenho, o estado se consolida como o principal motor do desenvolvimento econômico regional em 2026.

Juros altos e cenário nacional ameaçam ritmo de expansão

Apesar da fotografia acumulada ser favorável até setembro, o cenário exige cautela para os próximos trimestres diante de sinais de desaquecimento na margem. Na comparação mensal contra setembro do ano anterior, o índice de atividade econômica pernambucano apresentou uma leve retração de 0,71%.

Esse recuo pontual reflete os impactos do ambiente macroeconômico nacional mais restritivo:

Juros elevados: Encarecem a oferta de crédito e desestimulam investimentos;

Perda de dinamismo em grandes centros: São Paulo, por exemplo, acumula uma alta modesta de apenas 0,54% no ano;

Desafio de sustentabilidade: O grande teste de Pernambuco será manter seu ritmo diferenciado de crescimento diante da desaceleração geral da economia brasileira.



Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial