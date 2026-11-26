Deputado estadual critica modelo de concessão do equipamento no Recife e espera que prefeito esteja mais aberto ao diálogo para rever a gestão

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O deputado estadual João Paulo (PT) voltou a criticar a concessão do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (26), o ex-prefeito afirmou que a transferência da administração do equipamento para a iniciativa privada tem restringido o acesso da população, principalmente das famílias de menor renda.

“Um parque público é para atender justamente à população que não tem muitos espaços na cidade para ter cultura. A privatização começa a restringir uma parcela significativa da população, justamente a que mais precisa e menos tem opção”, afirmou.

Responsável pela construção do parque durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, João Paulo questionou os critérios estabelecidos para a concessão, realizada na administração do ex-prefeito João Campos (PSB), em 2024. Segundo ele, o problema não é a participação da iniciativa privada na administração do espaço, mas a forma como o modelo vem sendo executado.

“A nossa luta aqui não é contra a empresa, mas contra a política adotada e os critérios que foram estabelecidos. Ali virou um espaço privado”, declarou.

O parlamentar citou dificuldades enfrentadas por trabalhadores ambulantes e artistas para utilizar o equipamento.

Segundo ele, o comércio ambulante foi retirado do local e apresentações culturais ficaram mais caras, dificultando a participação de artistas que antes utilizavam o parque. “É um processo de elitização do parque, e isso, na verdade, eu sou contra”, disse.

Diálogo com Victor Marques

Questionado sobre as críticas feitas por ele e outros dois deputados estaduais à gestão municipal durante sessão na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), João Paulo negou que tenha havido articulação entre os parlamentares.

Na ocasião, Jarbas Filho (PSD) cobrou a conclusão das obras da orla de Boa Viagem, enquanto Renato Antunes (Novo) questionou a aplicação de recursos relacionados à concessão de espaços públicos.

Para o petista, os pronunciamentos foram uma coincidência, embora representem problemas que precisam ser discutidos.

Ele também afirmou esperar uma postura mais aberta ao diálogo do atual prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), que assumiu o cargo em abril de 2025, após a saída de João Campos. “Eu acredito que o novo prefeito vai estar mais aberto a receber críticas e talvez a mudar de rumo”, avaliou.

João Paulo contou que recebeu uma mensagem de Victor Marques e foi convidado pelo prefeito para um almoço. O deputado disse estar à disposição para conversar e defendeu que divergências políticas não impeçam o diálogo institucional.

O parlamentar também afirmou considerar prematuro iniciar as discussões sobre a disputa pela Prefeitura do Recife em 2028, quando Victor Marques poderá buscar a reeleição.

Tombamento

Durante a entrevista, João Paulo voltou a defender o tombamento do Parque Dona Lindu como forma de preservar as características arquitetônicas do equipamento, projetado por Oscar Niemeyer.

A proposta também foi defendida por Paulo Niemeyer, bisneto do arquiteto, durante passagem pelo Recife na semana passada.

Segundo o deputado, a preservação do espaço pode ser conciliada com a ampliação do acesso da população e a participação de trabalhadores locais na atividade econômica ligada ao turismo.

“Você pode garantir que os ambulantes que produzem o acarajé na Praia de Boa Viagem, a tapioqueira, possam ter uma interferência também na economia e possam receber da melhor forma o turismo”, afirmou.

O petista também reconheceu que o parque apresentava problemas de conservação antes da concessão, mas demonstrou preocupação com a possibilidade de a situação ter sido utilizada como justificativa para a privatização. “Espero que isso não seja uma política para ter argumento para privatizar”, concluiu.

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