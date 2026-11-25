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A concorrência com produtos importados e a queda no consumo interno pressionam o setor de confecções do Agreste pernambucano. Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (25), o diretor da Unidade Regional Agreste da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), João Bezerra, afirmou que a entrada de peças asiáticas sem a cobrança de impostos amplia a desvantagem dos fabricantes brasileiros.

Bezerra disse que não é possível atribuir toda a retração do setor ao fim da taxa das blusinhas, mas considera que a tributação das compras internacionais tem influência significativa. A alíquota no imposto de importação em compras internacionais de até US$ 50 foi zerada por medida provisória em 12 de maio e a decisão virou lei em setembro. “O que a gente quer é isonomia”, afirmou, ao defender condições equivalentes de concorrência entre produtos nacionais e importados.

Setor relata queda na produção e no emprego

Segundo os dados apresentados pelo dirigente, a indústria têxtil e de confecção brasileira perdeu 30 mil empregos formais nos últimos dez meses e registrou queda de 7,3% na produção de vestuário nos primeiros meses de 2026. Ele também afirmou que, no mês anterior à entrevista, mais de 28 milhões de peças importadas de países asiáticos entraram no país.

No Agreste, a preocupação é com os efeitos sobre a economia regional. Bezerra estima que o polo de confecções da região faturou R$ 18 bilhões em 2025 e afirma que empresas locais já avaliam importar peças prontas em vez de fabricar.

“Se a confecção declinar, a gente tem um tombo muito significativo”, disse. De acordo com o dirigente, as empresas de confecção estão presentes em 61 municípios do Agreste.

Entidades defendem equilíbrio tributário

Bezerra afirmou que entidades do setor têm procurado parlamentares para defender a retomada da cobrança sobre produtos importados ou a redução da carga tributária da indústria nacional. Segundo ele, a proposta não é simplesmente aumentar impostos, mas diminuir a diferença entre os custos enfrentados pelos fabricantes brasileiros e pelos concorrentes estrangeiros.

O diretor também apontou a queda no poder de compra da população como outro fator que afeta o setor. Segundo ele, a combinação entre menor consumo e entrada de produtos importados com preços agressivos agravou a retração.

Exportação é vista como oportunidade, mas ainda é limitada

Questionado sobre a possibilidade de ampliar as vendas para outros países, Bezerra citou oportunidades em segmentos como jeans, moda praia e peças de moda autoral. Ele afirmou, porém, que a cultura de exportação ainda é pouco desenvolvida no setor brasileiro.

O dirigente também demonstrou preocupação com os efeitos da reforma tributária sobre os incentivos fiscais usados por empresas do Agreste. Segundo ele, o setor discute com o governo de Pernambuco alternativas para preservar a competitividade das confecções durante a transição.

Confira a entrevista na íntegra