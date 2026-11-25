Mesmo após a aprovação de medidas pelo Congresso, a manutenção de gargalos estruturais e o ceticismo do mercado mantêm o câmbio elevado

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A recente aprovação do pacote fiscal pelo Congresso Nacional trouxe apenas um alívio marginal aos ativos domésticos, evidenciando o ceticismo dos agentes econômicos quanto ao seu real impacto. Após o aval parlamentar, o dólar encerrou o pregão com um leve recuo, mas permaneceu preocupantemente ancorado perto da marca dos R$ 6, enquanto o índice Ibovespa voltou a cair.

A avaliação do mercado indica que as medidas ajudam a fechar as contas do próximo ano, mas falham em estancar a trajetória de expansão da dívida pública. O entrave central decorre do caráter paliativo do ajuste, que priorizou bloqueios pontuais e o reforço de receitas para cumprir a meta imediata, adiando o enfrentamento das amarras estruturais do orçamento brasileiro.

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Rigidez orçamentária: 90% das despesas primárias são obrigatórias e indexadas

No cenário orçamentário do país, cerca de 90% das despesas primárias são obrigatórias e indexadas, o que faz com que qualquer contenção puramente infraconstitucional perca eficácia rapidamente diante do crescimento contínuo dos gastos.

Essa rigidez é perpetuada pela ausência de reformas em gatilhos constitucionais centrais:

Salário mínimo e benefícios: A regra de valorização do salário mínimo continua vinculada aos benefícios previdenciários e assistenciais.

Pisos obrigatórios: O orçamento segue travado pelo cumprimento dos pisos constitucionais de despesas.

Falta de previsibilidade: A credibilidade fiscal exige previsibilidade intertemporal e não pode ser construída por meio de remendos anuais.

Prêmios de risco e a manutenção de juros altos pelo Banco Central

Quando os investidores enxergam soluções fiscais focadas apenas no calendário eleitoral ou no exercício financeiro seguinte, passam a exigir prêmios de risco elevados para financiar o Estado. Essa desconfiança contínua alimenta a desancoragem das expectativas de inflação no país.

Como consequência direta desse ambiente de incerteza, o Banco Central é forçado a sustentar a taxa de juros em patamares elevados por mais tempo. A acomodação da taxa de câmbio e a abertura de espaço para a queda dos juros dependem de compromissos mais sérios do Poder Executivo com reformas constitucionais e com o controle efetivo das despesas públicas em médio prazo. Sem um plano fiscal crível, o país continuará pagando caro.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial