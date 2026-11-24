Alta dos juros no repasse bancário e avanço da inadimplência forçam devoluções de imóveis no 3º trimestre; famílias pagam aluguéis acima da inflação

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O mercado imobiliário brasileiro registrou em 2026 um avanço preocupante no volume de distratos na compra e venda de imóveis. Levantamentos recentes apontam que os cancelamentos de contratos saltaram 43% no terceiro trimestre entre as grandes incorporadoras listadas na B3, totalizando R$ 1,75 bilhão em devoluções.

A onda de desistências afetou diferentes perfis de renda no país:

Segmento Popular: As devoluções atingiram até 25% das vendas brutas registradas no período.

Média e Alta Renda: A taxa de desistência alcançou 22%, de acordo com levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-economia-23-11/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Juros elevados e inadimplência: as causas do estrangulamento do crédito

A raiz desse movimento de devoluções está diretamente ligada à deterioração do ambiente macroeconômico nacional. O patamar elevado das taxas de juros encareceu de forma severa o crédito imobiliário, aumentando o valor das parcelas no momento do repasse bancário e inviabilizando a concessão de financiamentos para milhares de compradores.

Somado a isso, o endividamento e a inadimplência das famílias atingiram patamares recordes. Pressionados por uma inflação persistente e pela perda de dinamismo da atividade econômica, muitos trabalhadores viram sua capacidade de pagamento ser corroída, resultando na reprovação de crédito junto às instituições financeiras.

Pressão no mercado de aluguéis e o efeito dominó sobre a renda familiar

Impossibilitadas de arcar com os valores das parcelas ou de obter a aprovação do financiamento habitacional, milhares de famílias foram empurradas de volta para o mercado de locação. Esse expressivo deslocamento de demanda gerou um efeito dominó negativo no setor habitacional.

Com a procura aquecida, os preços dos aluguéis passaram a registrar altas substanciais acima dos índices oficiais de inflação. O encarecimento da moradia alugada corrói ainda mais o orçamento das famílias, tornando o sonho da casa própria um objetivo cada vez mais distante para o trabalhador brasileiro.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial