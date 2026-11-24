Juros altos nos EUA e do petróleo elevado no cenário internacional; a falta de cortes estruturais nas despesas enfraquece a confiança dos investidores

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A recente valorização do dólar, que subiu rapidamente de patamares próximos a R$ 5 para se aproximar da marca de R$ 6, gera forte apreensão sobre os rumos da economia brasileira. A conjuntura internacional exerce uma influência relevante sobre esse movimento, sendo marcada por juros elevados nos Estados Unidos, inflação americana persistente e choques energéticos globais que mantêm o preço do petróleo em patamares altos.

No entanto, atribuir essa turbulência no câmbio exclusivamente aos fatores externos constitui um equívoco analítico. O vetor central dessa desvalorização acentuada da moeda nacional é prioritariamente de origem doméstica.

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Pacote fiscal sem corte de gastos destrói a confiança do mercado

A causa principal da instabilidade cambial reside na falta de credibilidade do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo e aprovado pelo Congresso. Enquanto o mercado financeiro e os setores produtivos aguardavam medidas voltadas para a redução estrutural e permanente dos gastos públicos, a proposta entregue focou quase que totalmente na elevação de tributos.

Essa estratégia apoia-se na expectativa de que o aumento de arrecadação seja suficiente para sustentar o crescimento da máquina pública. Ao acumular despesas contínuas sem fontes seguras de custeio, a sustentabilidade da dívida pública fica comprometida, destruindo a confiança de investidores nacionais e estrangeiros.

Prêmio de risco no câmbio e o custo da inércia econômica

Como consequência da fragilidade nas contas públicas, forma-se um prêmio de risco imediato sobre a taxa de câmbio. Os investidores buscam proteção no dólar contra os riscos de uma escalada inflacionária e do descontrole no orçamento do país.

Sem a implementação de um ajuste fiscal transparente e crível, a cotação do dólar próxima a R$ 6 deixa de figurar como um evento atípico e passa a demonstrar o impacto financeiro da inércia econômica.

Texto Gerado com auxílio de Inteligência Artificial