Para Ecio Costa, pacote concentra medidas em 2027 e não apresenta uma estratégia duradoura para equilibrar as contas públicas

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A aprovação do pacote de ajuste fiscal pelo Congresso Nacional não deve ser suficiente para conter a pressão sobre o dólar nem para afastar as incertezas em torno da economia brasileira em 2027.

A avaliação é do economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Ecio Costa, que considera limitada a estratégia apresentada pelo governo federal por concentrar medidas no próximo ano, sem enfrentar de forma duradoura a trajetória das despesas públicas.

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta terça-feira (24), ele alertou que, sem novas medidas de equilíbrio fiscal, a moeda norte-americana poderá continuar subindo e chegar a R$ 7 nos próximos meses.

A avaliação ocorre um dia após a Câmara dos Deputados aprovar o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) do governo federal, que estabelece mecanismos para o ajuste das contas públicas em 2027. A proposta recebeu 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções.

Confira a entrevista completa:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-ecio-costa-economista-24-11/" target="_blank">ENTREVISTA ECIO COSTA – ECONOMISTA 24 11</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

O texto já havia sido aprovado pelo Senado na semana passada e, como não sofreu alterações na Câmara, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto prevê medidas de contenção de despesas e ampliação da arrecadação, com a expectativa de melhorar o resultado primário de 2027 em até R$ 50,1 bilhões, segundo estimativas do governo.

Entre os pontos da proposta estão a redução do limite de crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2%, a possibilidade de bloqueios adicionais de gastos e a redução de benefícios tributários.

Para Ecio Costa, entretanto, o pacote não enfrenta o problema fiscal de maneira estrutural. Na avaliação do economista, a proposta está concentrada em produzir resultados no próximo ano e depende consideravelmente do aumento da arrecadação, sem apresentar um planejamento consistente para os exercícios seguintes.

"O pacote que foi aprovado ontem olha muito para uma economia relacionada ao ano de 2027, visando muito mais elevar a arrecadação do que reduzir despesas, e não se preocupa com os anos seguintes", afirmou.

O professor explicou que a falta de uma estratégia de longo prazo mantém a percepção de risco dos investidores em relação à economia brasileira.

Com as dúvidas sobre a capacidade do governo de controlar o crescimento da dívida pública, investidores passam a exigir uma remuneração maior para financiar o país, o que também influencia a cotação do dólar.

Dólar pode chegar a R$ 7

Durante a entrevista ao programa Passando a Limpo, Costa afirmou que a valorização da moeda norte-americana está relacionada a fatores internacionais e domésticos.

No cenário externo, apontou a pressão sobre os preços das commodities, especialmente do petróleo, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, além da perspectiva de juros mais elevados na economia norte-americana.

Com juros maiores nos Estados Unidos, os títulos do país tornam-se mais atrativos para investidores, estimulando a saída de recursos de mercados emergentes, como o brasileiro. No entanto, segundo o economista, a desvalorização do real também reflete problemas internos relacionados às expectativas sobre a política fiscal.

Ele destacou que o dólar, que estava próximo de R$ 5 após o primeiro turno das eleições, chegou a R$ 6 na sessão anterior à entrevista, uma valorização de aproximadamente 20% no período.

O economista ponderou, contudo, que as expectativas do mercado podem mudar caso o governo apresente medidas consideradas confiáveis para controlar a expansão das despesas e estabilizar a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo ele, não seria necessário alcançar superávits elevados, mas demonstrar capacidade de equilibrar as contas públicas de forma contínua.

Entre as medidas que considera necessárias, Costa citou uma reforma administrativa, o combate aos chamados supersalários e a revisão de despesas que, segundo ele, poderiam ser reduzidas sem comprometer programas sociais e políticas públicas.

Alta do dólar afeta preço dos alimentos e financiamentos

O professor também explicou como a valorização da moeda norte-americana chega ao orçamento de quem não realiza operações cambiais ou investimentos no exterior. Segundo ele, a alta do dólar influencia diretamente os custos de produção e transporte de mercadorias, pressionando os preços pagos pelos consumidores.

Um dos exemplos apresentados foi o pão francês. De acordo com Costa, cerca de 50% do trigo utilizado na produção do alimento vem do exterior e tem seu preço cotado em dólar. O diesel também sofre influência do câmbio: aproximadamente 25% do combustível consumido no país é importado.

Dólar pode chegar a R$ 7 segundo especialista - DIVULGAÇÃO

Como é utilizado no transporte de mercadorias, a elevação de seu custo pode encarecer produtos de diferentes setores. "O pobre não come dólar, o pobre come comida, mas a comida está precificada em dólar", afirmou.

O impacto também pode chegar à política monetária. Com a pressão sobre os preços, o Banco Central pode interromper o processo de redução da taxa básica de juros ou até elevar os juros para controlar a inflação.

O resultado, segundo o economista, é o encarecimento de empréstimos e financiamentos, especialmente para famílias que dependem de crédito para comprar veículos, eletrodomésticos e imóveis.

Pernambuco tem cenário diferente da média nacional

Apesar das perspectivas de desaceleração da economia brasileira em 2027, Costa destacou que Pernambuco e outros estados do Nordeste apresentam indicadores e oportunidades de crescimento diferentes da realidade nacional.

Segundo o professor, o estado tem apresentado desempenho acima da média brasileira nas estimativas de crescimento da indústria, do varejo e do setor de serviços. A região também concentra o segundo maior mercado consumidor do país, o que abre possibilidades para novos investimentos.

O economista mencionou ainda o potencial de Pernambuco nas relações comerciais internacionais, especialmente pela localização estratégica do Porto de Suape. Para ele, a diversificação dos parceiros comerciais brasileiros, incluindo países asiáticos, africanos, árabes e latino-americanos, é importante para reduzir a dependência de mercados específicos.

Economista recomenda cautela nas compras

Ao comentar os efeitos do cenário econômico sobre as decisões das famílias, Costa recomendou planejamento, especialmente para quem pretende comprar veículos ou imóveis. Segundo ele, o repasse da alta do dólar aos preços não acontece imediatamente, uma vez que importadores e fornecedores trabalham com contratos fechados anteriormente.

Por isso, quem já planejava adquirir um veículo ou outro bem sujeito à variação cambial pode considerar antecipar a compra antes de eventuais reajustes, desde que tenha condições financeiras para isso. Caso o dólar permaneça em patamar elevado, os novos contratos deverão incorporar os custos maiores.

Para quem pretende financiar um imóvel, a recomendação é avaliar cuidadosamente as taxas de juros e comparar o valor das prestações com o custo do aluguel. O economista lembrou que, se houver melhora do cenário econômico e redução dos juros em 2027, também será possível buscar a portabilidade do financiamento para outra instituição com condições mais favoráveis.

Costa encerrou a entrevista defendendo que as famílias mantenham um orçamento equilibrado, evitando comprometer a renda com despesas superiores aos ganhos. "Você não gastar mais do que você ganha", resumiu.

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