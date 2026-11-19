Estado tem 30 reservatórios em colapso, e mais de 521 mil pessoas recebem água por meio da Operação Carro-Pipa

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A seca já levou 108 municípios de Pernambuco a terem a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil. Em entrevista à Rádio Jornal, especialistas discutiram os impactos da estiagem no estado, os efeitos do fenômeno El Niño e as medidas adotadas para garantir o abastecimento de água à população.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), 30 dos 99 reservatórios monitorados no estado estão em situação de colapso, quando o volume útil fica abaixo de 10% da capacidade. No mesmo período do ano passado, eram 18 reservatórios nessa condição.

Segundo a diretora de Regulação e Monitoramento da APAC, Crystianne Rosal, cerca de 1.300 pessoas são atingidas direta ou indiretamente pelo comprometimento desses mananciais, distribuídos em 22 municípios.

El Niño

Um dos fatores de preocupação é a influência do fenômeno El Niño, que está na categoria muito forte. O aquecimento das águas do Oceano Pacífico interfere no regime de chuvas e pode contribuir para a redução das precipitações no Nordeste.

Crystianne explica que, no Sertão pernambucano, as temperaturas máximas, que costumam ficar entre 35 e 36 graus, já ultrapassam os 40 graus em algumas localidades. O calor também acelera a evaporação da água armazenada nos reservatórios.

A diretora ressalta que a previsão de chuvas não significa necessariamente uma recuperação dos mananciais. Segundo ela, pode chover sem que o volume seja suficiente para reabastecer os reservatórios e garantir a segurança hídrica da população.

Produção de alimentos

Os efeitos da estiagem também chegam à produção de alimentos. De acordo com a doutoranda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Maria Eduarda Borges, a agricultura de sequeiro, que depende diretamente das chuvas, é uma das atividades mais prejudicadas. Culturas como milho e feijão sofrem com a falta de água, assim como a pecuária, que registra impactos na produção de leite e carne devido ao estresse hídrico dos animais.

O aumento dos custos para os produtores pode refletir nos preços dos alimentos pagos pelos consumidores.

Para atender às comunidades afetadas, a Operação Carro-Pipa do Governo Federal, executada pelo Exército Brasileiro, conta com mais de 900 caminhões-pipa em Pernambuco. A iniciativa atende aproximadamente 521 mil pessoas em 99 municípios, com uma cota diária de 20 litros de água por beneficiário.

Segundo o gerente de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Márcio Amorim, o estado também desenvolve ações de assistência aos municípios em situação de emergência. Entre as medidas estão o repasse de recursos às prefeituras para contratação de carros-pipa, distribuição de cestas básicas e aquisição de alimentos para animais.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas e as recomendações dos órgãos oficiais. Para receber avisos gratuitos sobre ondas de calor, baixa umidade e chuvas, os moradores podem enviar o CEP por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, também é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

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