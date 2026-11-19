Estudo do Movimento Brasil Competitivo revela que entraves em infraestrutura, juros e capital humano travam a competitividade do país

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Um estudo divulgado pelo Movimento Brasil Competitivo, desenvolvido com o apoio do monitor Deloitte, revelou que o chamado Custo Brasil atingiu a marca de R$ 3,5 trilhões ao ano, o que representa 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. Esse fardo estrutural torna a tarefa de investir, produzir e contratar no país um desafio de proporções hercúleas, asfixiando a produtividade do empreendedor brasileiro quando comparado aos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A trajetória desse entrave econômico mostra um crescimento acelerado ao longo dos últimos anos. Na medição inicial realizada em 2018, o Custo Brasil somava R$ 1,5 trilhão (22% do PIB), subindo para R$ 1,7 trilhão em 2021 (19,5% do PIB). Na base comparável atual, o valor atingiu R$ 2,9 trilhões (22,8% do PIB), mas sofreu uma elevação para R$ 3,5 trilhões após a inclusão dos efeitos dos juros reais e da insegurança jurídica e física no cálculo.

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Radiografia dos gargalos: três eixos concentram R$ 2,1 trilhões das desvantagens

A pesquisa aponta que três grandes eixos da economia concentram sozinhos R$ 2,1 trilhões das desvantagens competitivas enfrentadas pelo setor produtivo nacional:

Infraestrutura (R$ 805 bilhões): Valor encarecido diretamente pelos severos gargalos na logística, além dos custos elevados com energia elétrica e gás natural.

Emprego e Capital Humano (R$ 681 bilhões): Reflexo direto da baixa qualificação profissional, somada aos pesados encargos trabalhistas e à alta judicialização das relações de trabalho.

Financiamento de Negócios (R$ 648 bilhões): Segmento no qual os juros reais respondem por R$ 363 bilhões, somando-se ao elevado spread bancário e ao risco país.

Adicionalmente a esses três pilares, o impacto da insegurança pública e o avanço de atividades ilegais impõem prejuízos diretos sobre o transporte de cargas e sobre a atividade comercial do país.

Soluções estruturais: o que o Brasil precisa fazer para ganhar competitividade

Para reverter esse cenário e retirar o peso das costas de quem produz, o estudo reforça a necessidade urgente de atacar a raiz das distorções que alimentam o Custo Brasil. A superação desse obstáculo exige a implementação de um conjunto de medidas integradas:

Responsabilidade fiscal crível: Adoção de disciplina orçamentária para permitir a queda sustentável dos juros reais;

Atração de investimentos privados: Canalização de capital privado para logística e energia;

Reforma administrativa: Modernização das estruturas estatais para tornar o setor público mais eficiente;

Segurança jurídica no trabalho: Garantia de estabilidade nas relações trabalhistas para estimular contratações;

Combate à criminalidade: Enfrentamento firme às atividades ilegais que afetam o transporte e o comércio.

Sem a redução desse fardo estrutural, o Brasil continuará perdendo investimentos privados e limitando seu potencial de crescimento sustentável.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial