No Passando a Limpo, Massimo Cadorin afirma que expectativa é concluir o projeto até o fim de 2026 e iniciar as obras entre o final de 2026 e 2027

A autorização do Tribunal de Contas da União (TCU) para a realização das obras físicas da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e Suape foi comemorada pelo setor industrial de Pernambuco. A liberação representa um avanço para a retomada do ramal pernambucano, que, segundo representantes do setor, estava parado há cerca de dez anos.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin, classificou a ferrovia como um corredor de desenvolvimento e destacou o potencial de geração de empregos, redução dos custos de transporte e fortalecimento da competitividade do estado.

Obras podem começar em breve

Apesar da comemoração pela autorização do TCU, Cadorin afirmou que ainda existem etapas necessárias para que as obras sejam iniciadas. Entre elas, estão a conclusão do projeto e a captação de investimentos. "Nós temos que lutar para que seja terminado o projeto e capturar investimentos, para que essa obra ainda seja iniciada no final de 26 para começo de 27", afirmou.

O presidente em exercício da Fiepe também apresentou as estimativas de geração de empregos durante a implantação e a execução do empreendimento. "Na sua implantação, a obra gera cerca de 13 mil empregos. E depois, na execução da linha do trabalho do ramal ferroviário, nós teremos aí a locação de 10 mil empregos".

Cadorin destacou que a Transnordestina é "a maior obra de infraestrutura férrea hoje em execução no Brasil", e afirmou que o ramal pernambucano poderá movimentar 24 milhões de toneladas de mercadorias por ano ao interligar o Porto de Suape, que é um dos mais importantes, ao sertão e vice-versa".

O dirigente também apontou a possibilidade de mudanças na matriz energética utilizada pela indústria gesseira do Sertão pernambucano, com a adoção do gás liquefeito de petróleo. Apesar das perspectivas, Cadorin ressaltou que a continuidade do projeto depende do cumprimento das próximas etapas.

Mobilização política para defender ramal pernambucano

Durante a entrevista, foi abordada a disputa envolvendo Pernambuco e Ceará pela Transnordestina e a destinação de recursos para o empreendimento. "É evidente que existem as forças ocultas cearenses. É evidente que existem. Essa questão precisa ser colocada com clareza".

Diante da possibilidade de novos obstáculos à liberação de investimentos para o trecho pernambucano, Cadorin afirmou que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem capacidade de articulação política nacional e poderá reunir forças em defesa do projeto.

Ele também destacou a atuação da Fiepe na mobilização do setor produtivo. "Nos últimos momentos, a Federação das Indústrias foi uma das primeiras entidades, se não a primeira, a congregar todo o setor produtivo no primeiro Fórum de Infraestrutura e mostrar a importância de um ramal ferroviário para o desenvolvimento do nosso Estado. A classe política se uniu".

Cadorin também ressaltou que os benefícios da ferrovia não devem ser tratados apenas como uma pauta política ou empresarial. "E é muito importante que a população entenda os benefícios que esse ramal ferroviário trará para toda a população. Porque a discussão não fica limitada a questões da política ou do empresariado. Essa é uma questão que vai beneficiar a todo o Estado de Pernambuco".

Ouça à entrevista no programa Passando à Limpo, da Rádio Jornal