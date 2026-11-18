Ao Passando a Limpo, Antônio Lucena analisou a disputa entre potências, o controle de armas nucleares e a participação de Lula na articulação

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O presidente da China, Xi Jinping, chega em posição de maior força política ao encontro com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, marcado para esta quinta-feira (19). A avaliação é do cientista político Antônio Henrique Lucena, professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que analisou, nesta quarta-feira (18), os interesses das três potências em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

A reunião será realizada em Shenzhen, na China, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), e deve abordar questões como o controle de armas nucleares e a segurança internacional. Para Lucena, apesar do discurso de promoção da paz, o encontro também representa uma tentativa de reorganizar as relações de poder entre os países.

"Eu acredito que a gente pode dizer e assegurar que a figura mais forte dessa reunião é o próprio Xi Jinping", afirmou.

O cientista político traçou um paralelo entre o encontro e a Conferência de Ialta, realizada em 1945, quando os líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética discutiram os rumos da Segunda Guerra Mundial e a organização do cenário internacional após o conflito.

Lucena ponderou, entretanto, que existe uma diferença fundamental entre os dois momentos. Enquanto as potências reunidas em Ialta compartilhavam o objetivo de derrotar a Alemanha nazista, os atuais líderes chegam à mesa com interesses estratégicos distintos.

Segundo o professor, a China busca preservar as condições que favorecem sua expansão econômica e comercial, enquanto os Estados Unidos pretendem avançar nas negociações sobre o controle de armamentos. A Rússia, por sua vez, tenta discutir uma nova configuração de segurança na Europa em meio ao prolongamento da guerra na Ucrânia.

Na avaliação de Lucena, Putin chega ao encontro enfraquecido pelo desgaste militar e diplomático provocado pela invasão da Ucrânia. O professor citou os recentes ataques ucranianos à ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, como exemplo das dificuldades enfrentadas por Moscou.

"De certa forma, Vladimir Putin já consegue um ganho, porque ele está muito enfraquecido geopoliticamente, mas ele já ganha algum grau de visibilidade justamente com essa reunião", observou.

Armas nucleares e disputa por influência

Um dos principais assuntos previstos para a reunião é a possibilidade de um novo entendimento sobre armamentos nucleares. Lucena destacou que a expansão do arsenal chinês altera o equilíbrio estratégico entre as potências, embora o país ainda possua um número de ogivas significativamente inferior ao dos Estados Unidos e da Rússia.

O professor explicou que a importância desses armamentos não está apenas na quantidade disponível, mas também na capacidade de dissuasão, mecanismo pelo qual um país procura impedir ataques ao demonstrar que possui meios de responder com consequências devastadoras.

"Você não precisa ter um grande arsenal para conseguir a dissuasão, porque um número relativamente pequeno de armas nucleares já é suficiente para você destruir a outra nação", explicou.

Para Lucena, o cenário internacional tem estimulado uma nova valorização das armas nucleares como instrumentos de proteção estratégica. Ele comparou a situação da Ucrânia, que abriu mão das armas nucleares herdadas da antiga União Soviética e posteriormente sofreu uma invasão russa, com a Coreia do Norte, que manteve seu programa nuclear.

"O mundo está caminhando para um entendimento que é necessário, sim, você ter armas nucleares como uma forma de poupança estratégica", afirmou.

O cientista político também considerou improvável que o regime norte-coreano aceite abandonar seu arsenal. Segundo ele, além da proteção contra ameaças externas, as armas nucleares funcionam como instrumento de legitimação política interna do governo de Kim Jong-un.

Outra questão que envolve as negociações é Taiwan. Lucena mencionou a possibilidade de discussões sobre os limites da atuação norte-americana diante de uma eventual operação militar chinesa contra a ilha, embora considere improvável uma iniciativa desse tipo no curto prazo.

Participação de Lula na articulação

Durante a entrevista, Antônio Lucena também comentou a informação divulgada pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, de que a ideia de reunir Trump, Putin e Xi Jinping teria partido do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na segunda-feira (16), Carney afirmou que Lula havia incentivado o encontro como uma tentativa de contribuir para o fim da guerra na Ucrânia. A sugestão já havia sido mencionada publicamente pelo presidente brasileiro em agosto, após uma conversa telefônica com Trump.

Questionado sobre a participação de Lula na articulação, Lucena reconheceu a iniciativa diplomática brasileira, mas avaliou que a concretização da reunião dependeu sobretudo da atuação do presidente norte-americano.

"Houve uma recomendação do presidente Lula para que essa reunião acontecesse. Mas, na prática, quem conseguiu colocar essa reunião adiante foi o próprio presidente Donald Trump", afirmou.

O professor argumentou que, embora o Brasil tenha relevância regional, sua influência é limitada nas negociações diretas entre as principais potências militares e econômicas do mundo.

"Também o Brasil tem uma atuação marginal quando a gente está falando desse conceito de grandes potências que está ocorrendo agora", avaliou.

Lucena acrescentou que o encontro acontece em um contexto de mudanças no equilíbrio internacional, marcado pela guerra na Ucrânia, pelos conflitos no Oriente Médio e pela competição tecnológica entre Estados Unidos e China, especialmente no desenvolvimento da inteligência artificial.

Para o cientista político, a reunião entre os três presidentes representa uma tentativa de administrar essas disputas e estabelecer novas formas de negociação entre as potências, sem que isso signifique necessariamente a resolução dos conflitos em andamento.