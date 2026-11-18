Professor avaliou, no Passando a Limpo, que pedido de R$ 324 milhões da PGR é inoportuno em meio ao ajuste fiscal e expõe impasse no STF

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O professor de processo penal Martorelli Dantas afirmou, nesta quarta-feira (18), que o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa esclarecer como serão financiados os benefícios concedidos a integrantes do Ministério Público e da magistratura, diante do pedido de R$ 324 milhões em recursos adicionais feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ele criticou o momento da solicitação, em meio às discussões sobre o ajuste fiscal do governo federal.

A declaração ocorreu durante uma discussão sobre o editorial publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, na terça-feira (17), intitulado "A PGR insulta os brasileiros". O texto critica a tentativa de obter recursos extraordinários para custear os chamados penduricalhos, benefícios que podem elevar a remuneração de integrantes do sistema de Justiça acima do teto constitucional.

"O Supremo Tribunal Federal tem que chamar a responsabilidade para si e dizer se é para pagar, vai tirar de onde? E mais importante, vai tirar de quem? Vamos tirar da educação? Vamos tirar da saúde? Para dar mais privilégios ainda a estes indivíduos?", questionou Martorelli.

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), advogado criminalista e professor da Faculdade Nova Roma, Martorelli explicou que o impasse decorre de decisões tomadas pelo próprio Supremo, que estabeleceram novas regras para o pagamento de benefícios a magistrados e membros do Ministério Público.

Em março deste ano, o STF autorizou a chamada Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira, adicional de 5% do salário a cada cinco anos de exercício, limitado a 35%. A Corte também estabeleceu limites para outras verbas indenizatórias e, em julgamento posterior, permitiu determinados pagamentos relativos a direitos não usufruídos.

"O STF, em março, ele decidiu autorizar a implementação dos quinquênios até o teto de 35% do salário. Então, eles teriam o teto constitucional até mais 35%. E o STF não disse de onde o dinheiro ia sair", afirmou.

Pedido da PGR e impasse orçamentário

O pedido da Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, busca viabilizar o pagamento de aproximadamente R$ 324 milhões em despesas do Ministério Público da União (MPU), incluindo adicionais por tempo de serviço e indenizações por férias não usufruídas.

Inicialmente, o Conselho da Justiça Federal (CJF) também havia solicitado R$ 208,9 milhões, elevando o total dos pedidos a quase R$ 533 milhões. O órgão, entretanto, desistiu da suplementação em 10 de novembro, após informar que conseguiria acomodar as despesas por meio de ajustes no próprio orçamento.

A Advocacia-Geral da União (AGU) acionou o STF para esclarecer como as decisões judiciais devem ser cumpridas diante da alegada insuficiência de recursos. Uma das alternativas discutidas é a abertura de crédito extraordinário, modalidade destinada constitucionalmente a despesas urgentes e imprevisíveis.

Martorelli avaliou que a liberação de recursos fora dos limites do arcabouço fiscal poderia ser uma saída para cumprir as decisões, embora tenha ressaltado que a medida representaria um custo adicional para os contribuintes.

"Eu acredito que a saída vai ser colocar uma suplementação não incluída no teto de gastos, porque, deste modo, se poderia atender a essa demanda já decidida pelo Supremo Tribunal Federal", disse.

A possibilidade, contudo, enfrenta questionamentos jurídicos. A consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento já apontou que a existência de uma decisão judicial não autoriza, por si só, a abertura de crédito extraordinário, sem a demonstração dos requisitos constitucionais.

Para o professor, o Executivo não pode simplesmente deixar de cumprir uma decisão do Supremo, mas também não deve assumir sozinho a responsabilidade de encontrar recursos para os pagamentos.

"O Poder Executivo diz não temos recursos, não há como fazê-los sem furar o teto de gastos. E aí caberá ao Supremo Tribunal decidir como isso será feito", afirmou.

Críticas aos privilégios e ao momento do pedido

Durante a entrevista, Martorelli também abordou a discussão sobre os privilégios remuneratórios das carreiras jurídicas. Segundo ele, a decisão do STF de março representou um avanço na tentativa de limitar pagamentos que, anteriormente, permitiam remunerações muito superiores ao teto constitucional.

O professor ponderou, por outro lado, que a estrutura remuneratória dessas carreiras apresenta dificuldades de progressão, uma vez que profissionais com diferentes tempos de serviço podem alcançar rapidamente valores próximos ao limite constitucional.

Apesar de reconhecer a discussão sobre a valorização do tempo de carreira, Martorelli considerou inadequado apresentar uma demanda por recursos adicionais no atual contexto de contenção de despesas públicas.

"Parece-me que a demanda é até justa, mas esse tempo e o modo como a demanda foi apresentada é que me parecem inconvenientes", concluiu.