Economia e Negócios: A nova matriz econômica de Pernambuco
Transição do estado da cana-de-açúcar para polos industriais e de tecnologia; transição energética e obras estruturantes são destaque
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Historicamente dependente da monocultura da cana-de-açúcar — atividade vulnerável às oscilações climáticas e às cotações de commodities —, Pernambuco promoveu uma profunda reestruturação em sua matriz econômica a partir dos anos 2000. Essa transformação do estado foi ancorada no Complexo Industrial Portuário de Suape, atraindo investimentos expressivos nos setores de logística, refinaria e petroquímica, além da consolidação do polo automotivo na Zona da Mata Norte.
Paralelamente, a expansão do Porto Digital no Recife projetou a capital como referência nacional em tecnologia da informação e economia criativa, elevando a produtividade local e gerando postos de trabalho qualificados. A interiorização do desenvolvimento econômico também espalhou polos produtivos estratégicos pelo estado:
- Petrolina: Consolidação do agronegócio focado na fruticultura irrigada às margens do Rio São Francisco;
- Polo Confeccionista do Agreste: Força da indústria têxtil em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe;
- Polo Avícola e Proteína Animal: Produção avícola concentrada em São Bento do Una e municípios adjacentes, somada ao fortalecimento da cadeia de proteína animal em Canhotinho.
Fim dos incentivos fiscais: Reforma Tributária exige foco em produtividade e logística
O futuro da economia pernambucana enfrentará adaptações diante do novo ambiente competitivo desenhado pela reforma tributária. Com a eliminação gradual dos incentivos fiscais, o estado deixará de atrair empresas apoiando-se no mecanismo da guerra fiscal.
Nesse novo cenário, Pernambuco precisará disputar investimentos e competir diretamente por meio do ganho de produtividade, da eficiência logística e da formação de capital humano qualificado.
Avenidas de crescimento e obras estruturantes para o futuro de Pernambuco
Para retornar a um ciclo sustentável de desenvolvimento, as principais avenidas de crescimento estão concentradas na transição energética — impulsionada pelo potencial em energias renováveis —, na logística em Suape, no avanço da economia digital e no fortalecimento dos polos médico e turístico.
Contudo, para destravar todo esse potencial produtivo, o estado necessita garantir plena segurança jurídica e hídrica, além de concluir infraestruturas logísticas vitais:
- Conclusão da Ferrovia Transnordestina;
- Finalização das obras do Arco Metropolitano.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial