Em entrevista à Rádio Jornal, Armando Nascimento avaliou estudo que aponta gastos de R$ 14,5 bilhões e defendeu foco na prevenção à violência

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O pesquisador e especialista em segurança pública Armando Nascimento defendeu, nesta terça-feira (17), que os governos adotem critérios mais rigorosos para avaliar os resultados dos investimentos no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ele afirmou que o aumento de recursos destinados à repressão não representa, necessariamente, uma melhoria da segurança da população.

A análise foi feita a partir de um estudo do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), divulgado nesta terça, que calculou em R$ 14,5 bilhões os gastos públicos com a aplicação da Lei de Drogas no Brasil em 2024. Para Armando, o levantamento levanta questionamentos sobre a efetividade da política de segurança brasileira e a necessidade de mensurar seus resultados.

"A pergunta que deveria orientar os gestores públicos não é simplesmente quanto estamos gastando com segurança pública, mas quanto de segurança estamos efetivamente produzindo com esse recurso", afirmou.

O especialista explicou que a aplicação da legislação envolve uma cadeia de instituições, que começa na atuação policial, passa pela investigação, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário e termina no sistema prisional. Segundo ele, a ausência de uma avaliação integrada dificulta a identificação dos efeitos concretos dos investimentos sobre a criminalidade.

"Segurança pública não se mede apenas pela quantidade de operações realizadas, mas pela capacidade do Estado de produzir resultados sustentáveis na proteção da sociedade", declarou.

Estudo aponta concentração de gastos no sistema prisional e nas polícias

O levantamento do CESeC, intitulado "Drogas: Quanto Custa Proibir?", analisou despesas relacionadas à aplicação da Lei de Drogas, sancionada em 2006, considerando informações das 27 unidades da Federação e de instituições federais.

Do total de R$ 14,5 bilhões identificados em 2024, cerca de R$ 3,88 bilhões foram destinados ao sistema prisional, o equivalente a 27% dos recursos. Outros R$ 3,24 bilhões, ou 22%, corresponderam aos gastos com policiamento ostensivo.

Juntas, essas duas áreas concentraram quase metade das despesas contabilizadas. O restante foi distribuído entre investigação policial, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e sistema socioeducativo.

O estudo também ressalta que o custo efetivo da aplicação da legislação pode ser ainda maior, uma vez que determinadas despesas, como operações e incursões policiais, não foram integralmente contabilizadas.

Durante a entrevista, Armando chamou a atenção para a necessidade de melhorar a articulação entre as instituições e ampliar a capacidade de prevenção à violência. O especialista também avaliou que os estados arcam com a maior parte das despesas de segurança pública, enquanto os repasses federais representam uma parcela proporcionalmente menor.

Ao ser questionado sobre os resultados da Lei de Drogas, que completa 20 anos em 2026, o pesquisador destacou as transformações na atuação das organizações criminosas, que passaram a explorar outras atividades econômicas além do tráfico.

"A lei contribuiu muito pouco", avaliou, ao comentar a eficácia da legislação no enfrentamento ao crime organizado.

Fortalecimento dos municípios deve ser prioridade, diz especialista

Questionado sobre três medidas prioritárias para melhorar os resultados dos investimentos em segurança pública, Armando Nascimento concentrou sua resposta em uma única proposta: fortalecer a capacidade de atuação dos municípios.

"Tudo acontece nos municípios. O que eu preciso fazer agora é fortalecer, é preparar os municípios para que eles possam atuar de forma preventiva", afirmou.

O especialista participou, nesta terça-feira, de um seminário da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) sobre os impactos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública para as administrações municipais.

Um dos pontos discutidos foi a possibilidade de criação de polícias municipais, prevista na proposta aprovada pelo Congresso Nacional. Para Armando, algumas prefeituras estão se antecipando ao encaminhar projetos de transformação de suas guardas municipais sem avaliar as exigências e os custos envolvidos na medida.

O pesquisador explicou que a criação de uma Polícia Municipal não se resume à mudança de nomenclatura das guardas existentes. Segundo ele, é necessário elaborar um diagnóstico da realidade local, cumprir os requisitos legais e comprovar capacidade financeira para sustentar a nova instituição.

"Não é só criar a Polícia Municipal, é manter a Polícia Municipal. Nós sabemos que a maioria dos municípios vive do fundo", alertou, em referência à dependência de transferências de recursos.

Armando citou o município de Altinho, no Agreste pernambucano, que possui estruturas distintas de guarda patrimonial e guarda municipal, para exemplificar a necessidade de planejamento antes de qualquer mudança institucional.

Na avaliação do pesquisador, a exigência de recursos próprios para custear as novas corporações tende a restringir o número de prefeituras capazes de implementar a medida.

"Pouquíssimos municípios no Brasil terão condições de atender a conformidade que foi colocada lá como requisito", afirmou.

Para Armando, o caminho mais consistente para melhorar os indicadores de segurança passa pela preparação das administrações municipais para atuar preventivamente, em um processo que poderá levar de cinco a dez anos para produzir resultados mais abrangentes.