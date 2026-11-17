Com queda de 0,2% em setembro puxada pela indústria e serviços, prévia do PIB do Banco Central confirma perda de fôlego da atividade

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Os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referentes a setembro confirmaram o cenário de desaquecimento que já vinha sendo sinalizado pelos indicadores setoriais. O indicador, considerado a prévia oficial do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,2% em setembro na comparação com o mês de agosto.

Com esse resultado, o indicador consolidou uma expressiva retração de 0,9% no terceiro trimestre deste ano, reduzindo o ritmo acumulado nos últimos 12 meses para 1,4%. Os números refletem que a economia brasileira perdeu fôlego de forma acentuada, atingindo diretamente a demanda doméstica.

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Radiografia dos setores: agropecuária ameniza tombo da indústria e dos serviços

A análise detalhada por segmentos mostra que a perda de dinamismo ocorreu de forma disseminada no setor produtivo nacional. No mês de setembro, apenas a agropecuária registrou desempenho positivo, avançando 1,2% e amortecendo uma desaceleração ainda mais grave do índice geral.

Os demais setores fecharam o mês no campo negativo:

Indústria: Liderou as perdas com recuo de 0,4% em setembro;

Impostos: Apresentaram retração de 0,3% no mês;

Serviços: Registraram queda de 0,1% em setembro.

No acumulado do terceiro trimestre, o quadro revelou uma contração generalizada: a agropecuária encolheu 2%, a indústria recuou 1,1% e o setor de serviços caiu 0,5%.

Reação dos mercados: dólar a R$ 5,78, queda no Ibovespa e o peso do desequilíbrio fiscal

O desaceleramento da atividade econômica ocorre em um ambiente de manutenção de juros altamente restritivos, necessários para conter uma inflação pressionada pelo desequilíbrio contínuo das contas públicas.

A reação do mercado financeiro à confirmação dos dados e à falta de ancoragem fiscal foi imediata:

Disparada do dólar: A moeda americana subiu mais de 2%, fechando próximo de R$ 5,78, registrando seu maior patamar desde abril de 2025;

Queda na Bolsa: O índice Ibovespa operou em forte pessimismo, recuando para abaixo dos 170.000 pontos.

Especialistas alertam que, sem a implementação de um corte crível e estrutural nas despesas públicas, o país continuará pagando o alto preço da estagnação econômica e do crédito caro.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial