Economia e Negócios: Indústria, comércio e serviços recuam no 3° trimestre

Com tombo de 2,2% na indústria, termômetros do IBGE antecipam forte desaceleração impulsionada por juros altos, risco fiscal e inadimplência

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Indústria, comércio e serviços recuam no 3° trimestre
Indicadores antecipam risco de retração do PIB. - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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Embora o resultado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre esteja agendado para ser divulgado pelo IBGE no dia 2 de dezembro, os principais termômetros da atividade econômica brasileira já antecipam um retrato preocupante para o país. Os dados consolidados de julho a setembro mostram que a indústria, o comércio e o setor de serviços fecharam o período no campo negativo na comparação com o trimestre anterior.

Como esses três grandes setores representam juntos mais de 90% da economia nacional, o desempenho fraco e simultâneo indica que o próximo indicador irá repercutir essa forte desaceleração, com risco concreto de retração.

 

Radiografia da queda: o desempenho dos três maiores setores no trimestre

A desaceleração econômica atingiu de forma disseminada as principais engrenagens do setor produtivo brasileiro no período de julho a setembro:

  • Tombo severo na Indústria: Acumulou queda de 2,2% no terceiro trimestre.
  • Apenas em setembro, a atividade industrial recuou 0,8%, completando cinco meses consecutivos sem apresentar crescimento.
  • Perda de fôlego no Comércio Varejista: Registrou retração trimestral de 0,3%, observada tanto no conceito restrito quanto no ampliado.
  • Recuo nos Serviços: O setor encolheu 0,1% no período, pressionado sobretudo pelo segmento de transportes, fortemente impactado pela alta dos preços do óleo diesel e do querosene de aviação.

Até mesmo o mercado de trabalho — que marcou uma taxa de desemprego de 5,2% no trimestre — já exibe os primeiros sinais de perda de tração na margem.

 

As causas do freio: incerteza fiscal, juros restritivos e endividamento

O freio generalizado na atividade econômica é reflexo direto de um ambiente econômico cada vez mais adverso. O clima de incertezas fiscais obriga a manutenção da taxa básica de juros em patamares altamente restritivos.

Essa combinação gera impactos diretos sobre a economia real:

  • Encarecimento do crédito e travamento do investimento produtivo;
  • Autoendividamento e inadimplência, corroendo a renda disponível das famílias;
  • Asfixia no caixa das empresas, limitando a capacidade operacional dos negócios.

Sem previsibilidade orçamentária e sem um alívio sustentável nos juros, o Brasil compromete seriamente o seu ritmo de crescimento.

 

Texto gerado com auxílio de inteligência Artificial

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