"Não é possível fazer celebração à noite", Dom Paulo Jackson aponta avanço do narcotráfico como desafio

Debate na Rádio Jornal aborda os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, a influência histórica e os desafios contemporâneos da Igreja

por JC
"Não é possível fazer celebração à noite", Dom Paulo Jackson aponta avanço do narcotráfico como desafio
Debate na Rádio Jornal aborda os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife - Reprodução/Rádio Jornal

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Nesta sexta-feira (13), a Rádio Jornal recebeu representantes da Igreja Católica para discutir sobre a trajetória de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, desde sua criação, em 1676, até os desafios enfrentados pela instituição na atualidade.

O debate foi mediado pela apresentadora Simone e contou com a participação do arcebispo Dom Paulo Jackson, do historiador Felipe Domingues e do teólogo e historiador da Igreja, Pedro Ivo.

Os convidados abordaram a influência histórica da arquidiocese e os desafios contemporâneos, além de destacar personalidades que marcaram a atuação da Igreja no estado e no país.

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Atuação social marcam a trajetória da Igreja

Os convidados destacaram a contribuição da Igreja Católica para o desenvolvimento social, educacional e de saúde em Pernambuco. Entre os exemplos estão a criação da Santa Casa de Misericórdia de Olinda, considerada o primeiro hospital da América do Sul, e do Seminário de Olinda, que se tornou referência na formação religiosa e intelectual.

"A igreja, para além dessa perspectiva religiosa, de fornecer os sacramentos, de anunciar a salvação, ela também contribuiu muito no aspecto social, no âmbito da saúde e da educação. A Arquidiocese de Olinda e Recife, nesse sentido, teve um papel primordial", ressalta o historiador Pedro Ivo.

A atuação da Igreja na defesa dos direitos humanos também foi lembrada por meio de personalidades como Dom Estevão Brioso, Dom Vital, Padre Ibiapina e Dom Hélder Câmara, reconhecido internacionalmente pelo trabalho em defesa dos mais pobres e indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz.

Desafios da Arquidiocese na atualidade

Durante a entrevista, Dom Paulo Jackson destacou mudanças socioculturais que representam desafios para a atuação da Igreja. Entre elas estão o crescimento do número de pessoas afastadas das instituições religiosas e a diminuição da participação dos jovens.

“Em muitas sociedades hoje, pelo mundo afora, a religião perdeu o papel e perdeu o sentido para muitas pessoas. Tem crescido também no Brasil aquilo que passou-se a chamar de os desigrejados”, explica o arcebispo.

Dom Paulo também chamou atenção para as dificuldades de evangelização frente ao impacto da violência e do narcotráfico em determinadas comunidades vulneráveis.

“Há várias comunidades em que não é possível fazer uma celebração ou uma reunião à noite. Uma comunidade que já é dominada pelo narcotráfico em que para o padre entrar para poder celebrar a missa precisa pedir autorização do chefe do narcotráfico”, conta.

Apesar desse cenário, a arquidiocese conta com cerca de 60 seminaristas em formação. Entre as iniciativas para fortalecer a atuação pastoral está o Sínodo Arquidiocesano, que busca ampliar a escuta e a comunhão entre os integrantes da Igreja.

A atuação nas periferias existenciais e nos ambientes digitais também foi apontada como parte das estratégias para aproximar a instituição da sociedade.

Arquidiocese prepara programação para celebrar os 350 anos

As comemorações dos 350 anos da arquidiocese incluem atividades culturais, religiosas e ações sociais. Nesta sexta-feira (13), está previsto o lançamento de um livro sobre a história da arquidiocese, além de uma noite cultural com apresentação do tenor Igor Alves e músicas sacras e litúrgicas na Basílica dos Salesianos.

Já no domingo (15), às 11h, será inaugurada a Casa dos Dons, nas proximidades da Igreja de Santa Cecília. O espaço será destinado às pastorais sociais e à Cáritas Arquidiocesana, com foco no acolhimento de pessoas em situação de rua.

A partir das 14h, caravanas das 152 paróquias da arquidiocese se concentrarão para seguir em procissão até a Basílica do Carmo. Às 16h, será celebrada uma missa solene em frente à basílica, presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César.

 

 

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JC

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