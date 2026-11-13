Economia e Negócios: Fim da escala 6x1 traz alívio temporário

Liminar do ministro Flávio Dino autoriza jornada de 42 horas em escala 5x2 até 2027; setor produtivo alerta para impacto na folha de pagamento

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A implantação do fim da escala de trabalho 6x1 ganhou novos contornos após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Atendendo a pedidos de representantes da indústria e do comércio para adiar o cronograma da Emenda Constitucional 141, o ministro concedeu uma liminar que manteve a transição em curso, mas abriu margem para a flexibilização das folgas por meio de convenção ou acordo coletivo.

Pela decisão, autorizou-se que, até 15 de dezembro de 2027, a jornada semanal de 42 horas seja distribuída em 5 dias de trabalho (escala 5x2), respeitando o limite de 8 horas e 24 minutos diários sem a obrigação do pagamento de horas extras. Embora a medida traga segurança jurídica temporária e evite a criação de um passivo trabalhista imediato, analistas apontam que a incerteza regulatória continua no horizonte das empresas.

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Aumento nos custos trabalhistas e o risco inflacionário para o consumidor

O setor produtivo defende que o ambiente de negócios necessita de uma flexibilização mais ampla e estrutural, pautada pela negociação direta entre empresas e funcionários, em vez de regras impostas de cima para baixo e adaptadas à realidade de cada segmento.

A inflexibilidade das regras gera um resultado econômico punitivo:

Elevação da folha de pagamento: O inevitável aumento nos custos operacionais com mão de obra;

Repasse aos preços finais: Reajustes que tendem a ser transferidos diretamente ao consumidor;

Pressão inflacionária: Impacto no índice de preços em um momento sensível da economia.

Desafio monumental: Reforma Tributária e juros altos pressionam o setor produtivo

O momento escolhido para a introdução desse choque de custos trabalhistas é considerado especialmente adverso para o mercado produtivo. As empresas já enfrentam a necessidade de absorver as complexidades decorrentes da aprovação da reforma tributária e de se adaptar a essa nova estrutura de jornada de trabalho.

Adicionalmente, o setor produtivo precisa sobreviver a um cenário macroeconômico marcado por juros muito altos, que asfixiam a oferta de crédito e paralisam o crescimento do país. Equilibrar o aumento de custos, as mudanças tributárias e o crédito caro tornou a tarefa de gerar empregos e manter os estabelecimentos abertos um desafio monumental no Brasil.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial