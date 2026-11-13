Economia e Negócios: Fim da escala 6x1 traz alívio temporário

Liminar do ministro Flávio Dino autoriza jornada de 42 horas em escala 5x2 até 2027; setor produtivo alerta para impacto na folha de pagamento

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Fim da escala 6x1 traz alívio temporário
Liminar de Flávio Dino flexibiliza transição do fim da escala 6x1. - JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A implantação do fim da escala de trabalho 6x1 ganhou novos contornos após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Atendendo a pedidos de representantes da indústria e do comércio para adiar o cronograma da Emenda Constitucional 141, o ministro concedeu uma liminar que manteve a transição em curso, mas abriu margem para a flexibilização das folgas por meio de convenção ou acordo coletivo.

Pela decisão, autorizou-se que, até 15 de dezembro de 2027, a jornada semanal de 42 horas seja distribuída em 5 dias de trabalho (escala 5x2), respeitando o limite de 8 horas e 24 minutos diários sem a obrigação do pagamento de horas extras. Embora a medida traga segurança jurídica temporária e evite a criação de um passivo trabalhista imediato, analistas apontam que a incerteza regulatória continua no horizonte das empresas.

 

Aumento nos custos trabalhistas e o risco inflacionário para o consumidor

O setor produtivo defende que o ambiente de negócios necessita de uma flexibilização mais ampla e estrutural, pautada pela negociação direta entre empresas e funcionários, em vez de regras impostas de cima para baixo e adaptadas à realidade de cada segmento.

A inflexibilidade das regras gera um resultado econômico punitivo:

  • Elevação da folha de pagamento: O inevitável aumento nos custos operacionais com mão de obra;
  • Repasse aos preços finais: Reajustes que tendem a ser transferidos diretamente ao consumidor;
  • Pressão inflacionária: Impacto no índice de preços em um momento sensível da economia.

 

Desafio monumental: Reforma Tributária e juros altos pressionam o setor produtivo

O momento escolhido para a introdução desse choque de custos trabalhistas é considerado especialmente adverso para o mercado produtivo. As empresas já enfrentam a necessidade de absorver as complexidades decorrentes da aprovação da reforma tributária e de se adaptar a essa nova estrutura de jornada de trabalho.

Adicionalmente, o setor produtivo precisa sobreviver a um cenário macroeconômico marcado por juros muito altos, que asfixiam a oferta de crédito e paralisam o crescimento do país. Equilibrar o aumento de custos, as mudanças tributárias e o crédito caro tornou a tarefa de gerar empregos e manter os estabelecimentos abertos um desafio monumental no Brasil.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp