Economia e Negócios: Aumento de impostos e peso do Estado ameaçam PIB

Pacote enviado ao Congresso frustra o mercado ao focar no aumento da arrecadação em vez de cortar gastos e coloca em risco a geração de empregos

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Aumento de impostos e peso do Estado ameaçam PIB
Pacote de ajuste fiscal frustra expectativas ao ignorar corte de gastos. - Magnific

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O pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional frustrou as expectativas de agentes econômicos e investidores que aguardavam uma solução real para o desequilíbrio das contas públicas. Em vez de atacar a raiz do problema, a proposta apresentou apenas medidas superficiais que não geram impacto relevante para a reversão do déficit fiscal crônico do país, funcionando como um paliativo que adia a reestruturação necessária do Estado.

O principal equívoco do projeto reside na sua concepção: a opção por focar o ajuste quase exclusivamente no aumento da arrecadação, ignorando a urgência de uma redução drástica e estrutural das despesas públicas. A lógica adotada tenta fechar a conta cobrando mais de quem produz, sem cortar as gorduras e ineficiências da máquina pública.

 

Recorde de carga tributária em 2025 e freio no investimento privado

A insistência em buscar o equilíbrio orçamentário unicamente pelo lado da receita representa um erro econômico que asfixia o setor produtivo. O Brasil já opera no limite de sua capacidade contributiva, tendo registrado um nível recorde de carga tributária em 2025.

Extrair ainda mais recursos da sociedade e do setor produtivo gera reflexos diretos e danosos sobre a atividade nacional:

  • Redução do investimento privado: Menos recursos permanecem disponíveis para a expansão de negócios;
  • Desaceleração no mercado de trabalho: A elevação da carga tributária freia a geração de empregos formais;
  • Barreira ao crescimento: A estratégia impõe uma forte trava ao avanço do Produto Interno Bruto (PIB).

 

Escalada do endividamento e a manutenção dos juros elevados

Para reverter esse cenário preocupante, é necessário um empenho muito maior do governo em apresentar um ajuste fiscal de fato relevante e centrado na revisão das despesas públicas. Apenas a implementação de um corte de gastos crível será capaz de reconquistar a confiança do mercado financeiro e do setor produtivo.

Sem a restauração dessa credibilidade, a trajetória do endividamento público continuará em uma perigosa escalada. Como consequência inevitável, o país será forçado a conviver com juros elevados, penalizando o crédito e prejudicando toda a sociedade brasileira.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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