Economia e Negócios: Inflação e dólar em alta, Selic em 13,75%

Com o IPCA projetado em 5,22% para 2026 e a Selic mantida em 13,75% até o fim do ano, mercado reforça que a credibilidade fiscal é indispensável

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A divulgação da edição desta semana do Boletim Focus trouxe um cenário preocupante para a economia brasileira, evidenciando a forte deterioração das expectativas macroeconômicas para este ano e para 2027. A principal fonte de apreensão entre os analistas de mercado é o descontrole inflacionário.

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao final de 2026 estacionou no patamar elevado de 5,22%, distanciando-se do teto da meta oficial, que é de 4,5%. As estimativas para 2027 também sofreram piora expressiva nas últimas semanas, com a inflação esperada saltando para 4,9%.

Esse avanço constante e generalizado nos preços é retroalimentado pela contínua pressão no câmbio, com a cotação do dólar sendo projetada em:

R$ 5,35 para o encerramento de 2026;

R$ 5,40 para o ano de 2027.

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Juros restritivos por mais tempo: Selic em 13,75% asfixia crédito e investimentos

Diante da escalada da inflação e do câmbio, a resposta técnica necessária é a manutenção da taxa básica de juros em patamares elevados por um período mais prolongado. O mercado financeiro já prevê que a Selic encerrará o ano de 2026 fixada no nível restritivo de 13,75% ao ano, descartando a possibilidade de novos cortes na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Para o ano de 2027, as perspectivas de um alívio monetário expressivo também minguaram, com a taxa projetada em 12,5% ao ano. A manutenção do crédito encarecido gera impactos diretos na atividade econômica nacional:

Asfixia o consumo doméstico das famílias;

Paralisa os investimentos vitais para a expansão das empresas brasileiras.

Urgência de responsabilidade orçamentária para destravar o crescimento do PIB

Para reverter esse quadro de estagnação e incertezas, especialistas apontam que a economia necessita urgentemente de sinais concretos de responsabilidade orçamentária.

A retomada da credibilidade fiscal é apontada como o único caminho capaz de reancorar as expectativas do mercado, permitir a redução dos juros na ponta final do crédito e destravar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial