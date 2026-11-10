Economia e Negócios:

Com o IPCA 5,22% e a Selic em 13,75% até o fim do ano, mercado reforça que a credibilidade fiscal é indispensável para conter o câmbio

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios:
Inflação pressionada e dólar em escalada para 2026 e 2027. - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A divulgação da edição desta semana do Boletim Focus trouxe um cenário preocupante para a economia brasileira, evidenciando a forte deterioração das expectativas macroeconômicas para este ano e para 2027. A principal fonte de apreensão entre os analistas de mercado é o descontrole inflacionário.

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao final de 2026 estacionou no patamar elevado de 5,22%, distanciando-se do teto da meta oficial, que é de 4,5%. As estimativas para 2027 também sofreram piora expressiva nas últimas semanas, com a inflação esperada saltando para 4,9%.

Esse avanço constante e generalizado nos preços é retroalimentado pela contínua pressão no câmbio, com a cotação do dólar sendo projetada em:

  • R$ 5,35 para o encerramento de 2026;
  • R$ 5,40 para o ano de 2027.

 

 

Juros restritivos por mais tempo: Selic em 13,75% asfixia crédito e investimentos

Diante da escalada da inflação e do câmbio, a resposta técnica necessária é a manutenção da taxa básica de juros em patamares elevados por um período mais prolongado. O mercado financeiro já prevê que a Selic encerrará o ano de 2026 fixada no nível restritivo de 13,75% ao ano, descartando a possibilidade de novos cortes na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Para o ano de 2027, as perspectivas de um alívio monetário expressivo também minguaram, com a taxa projetada em 12,5% ao ano. A manutenção do crédito encarecido gera impactos diretos na atividade econômica nacional:

  • Asfixia o consumo doméstico das famílias;
  • Paralisa os investimentos vitais para a expansão das empresas brasileiras.

 

Urgência de responsabilidade orçamentária para destravar o crescimento do PIB

Para reverter esse quadro de estagnação e incertezas, especialistas apontam que a economia necessita urgentemente de sinais concretos de responsabilidade orçamentária.

A retomada da credibilidade fiscal é apontada como o único caminho capaz de reancorar as expectativas do mercado, permitir a redução dos juros na ponta final do crédito e destravar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp