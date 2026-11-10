Decisão de Fux sobre bets tem respaldo jurídico, mas gera questionamentos, avalia professor de Direito

À Rádio Jornal, Martorelli Dantas analisou suspensão das ações contra a MP das Bets e questionou impactos da proibição sobre empresas do setor

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A decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender as ações judiciais que questionam a proibição das bets no Brasil tem fundamento jurídico, mas levanta discussões sobre os limites da atuação individual dos ministros da Corte. A avaliação é do advogado criminalista Martorelli Dantas, entrevistado nesta terça-feira (10) no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli analisou a decisão de Fux, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender os processos em instâncias inferiores até que o STF julgue a constitucionalidade da Medida Provisória 1.394/2026, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Assiste razão no ato do ministro Fux, sim, há de fato um conflito normativo que pode gerar decisões discordantes. Poderia ele fazer isso em decisão liminar? É outra questão a ser discutida por nós aqui", afirmou.

A determinação, assinada no domingo (8), ocorreu após decisões judiciais permitirem que empresas de apostas continuassem operando, apesar da proibição estabelecida pelo governo federal em setembro. A medida provisória é questionada em quatro ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo.

Segundo Martorelli, a preocupação com decisões conflitantes é legítima, mas a suspensão também interfere na possibilidade de juízes e tribunais analisarem a constitucionalidade das normas em processos individuais, mecanismo conhecido como controle difuso de constitucionalidade.

"Há dois problemas nessa decisão. O primeiro problema é que é uma decisão liminar, monocrática de Fux, retirando, de certa forma, o poder de tribunais inferiores e juízes de fazerem o controle difuso de constitucionalidade", explicou.

Apesar das ressalvas, o criminalista considera pouco provável que a determinação seja revertida pelo plenário do Supremo. Ele ressaltou que a decisão encontra respaldo em precedentes judiciais e segue uma lógica de uniformização dos entendimentos sobre o tema.

"Em tese pode, qualquer decisão monocrática, qualquer decisão liminar pode ser derrubada pelo Pleno da Casa. Contudo, acho pouco provável que essa decisão não tenha sido amplamente articulada antes de ser tomada", avaliou.

Segurança jurídica e investimentos das empresas

Outro ponto destacado por Martorelli foi o impacto da medida provisória sobre as empresas que haviam recebido autorização para explorar apostas no Brasil.

O criminalista questionou a interrupção das operações após a realização de investimentos para atender às exigências de regulamentação do próprio governo federal. Entre essas obrigações estava o pagamento de R$ 30 milhões por autorização para exploração de apostas de quota fixa.

"Imagine um empresário que faz um investimento desta monta e logo depois vê um ato do presidente da República cancelando, encerrando, tornando nulo todo o seu investimento sem qualquer promessa de ressarcimento", declarou.

Durante a entrevista, o professor também comentou os argumentos apresentados pela desembargadora Adriana Pileggi, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em decisão que havia autorizado a continuidade das operações de empresas do setor.

Entre os fundamentos discutidos estavam a proteção do direito adquirido, a vedação ao confisco e a necessidade de previsibilidade nas ações do Estado.

"Esses são argumentos relevantes. Você traz à baila esses argumentos e, de fato, a medida provisória ataca esses institutos. Primeiro porque não houve uma ampla discussão sobre o tema", afirmou, em resposta ao comentarista Romualdo de Souza.

Martorelli também atribuiu um caráter eleitoral à edição da medida provisória, publicada durante a campanha presidencial. Na avaliação do advogado, o governo buscou produzir um impacto político favorável diante dos problemas sociais associados às apostas.

A proibição foi justificada pelo governo federal como uma medida para enfrentar os danos financeiros e sociais provocados pelas plataformas, incluindo problemas de endividamento e dependência de jogos.

Para o criminalista, caberá agora ao STF e ao Congresso Nacional avaliar a validade da medida provisória e os possíveis direitos das empresas afetadas.

"Essas decisões podem, sim, ser objeto de rediscussão e esses direitos podem ser garantidos por decisão, quer seja do Supremo Tribunal Federal, quer seja da própria Casa Legislativa", concluiu.