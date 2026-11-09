PEC da Segurança Pública avança, mas enfrenta desafios para reduzir criminalidade, avaliam especialistas

Em debate na Rádio Jornal, convidados discutiram integração das forças policiais, combate às facções e desafios para os municípios pernambucanos

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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, aprovada pelo Senado na última terça-feira (3), foi tema do debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9). A discussão abordou as mudanças previstas na organização das forças policiais, o enfrentamento às facções criminosas e os possíveis impactos da medida em Pernambuco.

O debate contou com a participação do pesquisador e especialista em segurança pública Armando Nascimento; da advogada criminalista Carolina Amorim, doutora em Processo Penal pela PUC-SP e presidente da Comissão Nacional de Direito Penal do Conselho Federal da OAB; e de Martorelli Dantas, doutor em Direito pela UFPE, advogado criminalista e professor de Processo Penal.

Entre os principais pontos discutidos esteve a capacidade da PEC de produzir resultados concretos na redução da violência. Embora tenham reconhecido avanços na proposta, os convidados destacaram que sua aplicação dependerá de investimentos, planejamento e articulação entre os diferentes níveis de governo.

A PEC, que aguarda promulgação, incorpora o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) à Constituição Federal, amplia a cooperação entre União, estados e municípios e estabelece regras para a criação de polícias municipais. Também prevê mecanismos de financiamento e medidas mais rigorosas contra integrantes de organizações criminosas.

Armando Nascimento observou que parte significativa dessas medidas já estava prevista na legislação brasileira desde 2018, quando foi instituído o Susp. Para ele, a principal contribuição da PEC está em fortalecer constitucionalmente essa estrutura e estabelecer uma nova organização para a atuação conjunta das instituições.

"Ela não é algo que está simplesmente criando, ela não é algo que esteja relacionado à ampliação, ela está propondo uma nova arquitetura, uma nova arquitetura de segurança para o Brasil", explicou.

Municípios são desafio para implementação da PEC

Um dos principais obstáculos apontados durante o debate foi a falta de preparação dos municípios para assumir novas responsabilidades na segurança pública.

Armando citou um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) que revelou deficiências no planejamento das prefeituras. Segundo o estudo, divulgado em 2025, 97% dos municípios pernambucanos não realizavam diagnósticos da segurança local e 92% não possuíam planos municipais para o setor.

Para o pesquisador, o primeiro passo deve ser identificar os problemas de cada cidade, elaborar uma política municipal e definir quais instituições e recursos serão necessários para executar as ações.

"Os municípios não estão preparados. Então, nesse estudo do Tribunal de Contas do Estado, só para você ter uma ideia, apenas seis municípios fizeram diagnósticos", afirmou.

A possibilidade de criação de polícias municipais também foi abordada. Armando explicou que a PEC estabelece critérios para a constituição dessas corporações, inclusive a possibilidade de transformação das atuais guardas municipais, desde que atendidas as exigências legais.

O pesquisador ressaltou, porém, que a participação das prefeituras no sistema integrado não depende necessariamente da criação de novas forças policiais. Investimentos em tecnologia, capacitação e compartilhamento de informações também poderão integrar as políticas locais.

Ao tratar da situação de Pernambuco, ele citou experiências de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho e defendeu uma participação mais efetiva dos municípios no programa estadual Juntos pela Segurança.

Armando também apontou os consórcios intermunicipais como alternativa para cidades de pequeno porte, que não possuem condições técnicas ou financeiras para desenvolver individualmente toda a estrutura exigida.

Inteligência policial no combate às facções

A necessidade de combater a estrutura financeira das organizações criminosas foi outro ponto destacado pelos especialistas.

Martorelli Dantas avaliou que a expansão das facções para diferentes regiões do país e setores da economia exige uma resposta coordenada das instituições. Para ele, o enfrentamento ao crime organizado não deve ficar restrito ao aumento do efetivo policial ou ao endurecimento das penas.

"É preciso, nesta articulação, agir para cortar a cabeça da hidra, a cabeça do monstro", afirmou.

"Isso significa seguir o dinheiro, estancar o trânsito do dinheiro no Brasil e no mundo. Por isso, essa integração precisa ser nacional e internacional também", complementou

O advogado argumentou que o crime organizado já exerce influência sobre atividades econômicas e territórios onde a presença do Estado é limitada. Nesse cenário, considera fundamental fortalecer as investigações e a cooperação entre as polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal.

Carolina Amorim também defendeu o uso da inteligência policial e destacou a importância do compartilhamento de informações para identificar a movimentação das facções entre diferentes municípios e estados.

Segundo a criminalista, o sistema integrado poderá melhorar a identificação de grupos criminosos, a distribuição de recursos e a preparação dos agentes responsáveis pelas operações.

Ela advertiu, no entanto, que os resultados não serão imediatos.

"Se você me perguntasse, essa PEC vai diminuir a violência, depende. Ela depende de regulamentação, ela depende do financiamento de todas essas polícias, ela depende da forma de execução, do treinamento que essas polícias vão receber", ponderou.

Carolina também chamou atenção para a necessidade de fiscalização e qualificação das forças policiais, inclusive para enfrentar situações em que agentes públicos são cooptados por organizações criminosas.

Endurecimento de penas e maioridade penal

Além da integração das polícias, o debate abordou os limites das medidas de endurecimento penal previstas na proposta.

Martorelli Dantas criticou a ideia de que o aumento das penas, isoladamente, seja capaz de reduzir a criminalidade. Para o advogado, o país precisa priorizar a identificação e a responsabilização das lideranças das facções, em vez de concentrar esforços apenas na punição de integrantes que ocupam posições inferiores nessas organizações.

O criminalista também considerou positiva a retirada das propostas de redução da maioridade penal do texto aprovado pelo Senado. As emendas que tratavam do tema foram desmembradas para tramitação separada.

Carolina Amorim acompanhou a avaliação e afirmou que a discussão sobre a responsabilização penal de adolescentes poderia desviar o foco da reorganização das instituições de segurança.

A advogada também ponderou que as regras mais rigorosas para lideranças de organizações criminosas precisam respeitar princípios constitucionais, como a individualização da pena, e não podem afastar a finalidade de ressocialização do sistema penal.

Para ela, a prevenção da violência exige ainda políticas públicas capazes de impedir que crianças e adolescentes sejam recrutados pelas facções criminosas.

Os três especialistas convergiram na avaliação de que a aprovação da PEC representa uma oportunidade de reorganização da segurança pública, mas não oferece garantia de redução imediata da criminalidade.

"Nenhum texto de lei muda uma sociedade. O texto de lei pode expressar ou representar o desejo e a intenção de se organizar e de mudar as formas de tratamento", afirmou Martorelli.

"A PEC em si não muda a segurança brasileira, mas ela autoriza e possibilita que o Estado seja mais eficaz e mais efetivo no combate à organização criminosa e à criminalidade de um modo geral", acrescentou.

Armando Nascimento encerrou sua participação reforçando a necessidade de os municípios começarem a se preparar antes mesmo da implementação das novas regras.

"Cada município já deveria ter iniciado ontem o seu diagnóstico para que a PEC possa realmente ser eficiente e no final gerar eficácia. Senão, a gente vai voltar aqui a discutir o mesmo assunto", concluiu.