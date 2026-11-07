Árvore de Natal 2026: saiba a data certa para montar, desmontar e o significado dos símbolos

Segundo o calendário litúrgico e a tradição cristã, o primeiro domingo do Advento é o momento ideal para preparar a casa

Com a chegada do mês de novembro, milhares de famílias começam a retirar os enfeites dos armários para decorar a casa para as festas de fim de ano. Muito além de um item decorativo, a montagem da árvore de Natal carrega significados profundos de esperança, fé e união familiar.

Para quem deseja seguir as tradições religiosas e históricas, existem datas específicas tanto para iniciar a decoração quanto para guardá-la no início do ano seguinte.

Data certa para montar a árvore de Natal em 2026



De acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica, a data recomendada para montar a árvore de Natal é o primeiro domingo do Advento, que no ano de 2026 cai no dia 29 de novembro.

O período do Advento abrange as quatro semanas que antecedem o Natal, representando um tempo de reflexão, preparação e fé voltado para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. A montagem da decoração ao longo dessas semanas acompanha esse ciclo de expectativa espiritual.

Confira a reportagem completa de Max Augusto

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Da resistência no inverno europeu à fé cristã: a origem do símbolo



A escolha do pinheiro como elemento central do Natal possui raízes históricas no continente europeu. O padre, psicólogo e capelão do Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire), Alex Silva, explica que a tradição começou durante os invernos rigorosos da Europa, quando as famílias cortavam galhos de pinheiros para evidenciar a resistência e a continuidade da vida. "É como se dissesse para si: não importa a hostilidade do inverno, não importa os desafios da vida", pontua o religioso.

Até quando a árvore de Natal deve ficar montada?



Assim como há um dia para iniciar a ornamentação, a tradição também estabelece o momento exato para encerrar o ciclo festivo. A árvore de Natal deve permanecer montada até o dia 6 de janeiro, data em que se celebra o Dia de Reis. Essa marcação encerra oficialmente as celebrações natalinas, momento em que os enfeites devem ser guardados para o ano seguinte.