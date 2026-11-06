Reeleito nos EUA, deputado de Timbaúba critica 'abuso de poder' do ICE contra imigrantes

Em entrevista à Rádio Jornal, Danillo Sena relatou ações de agentes mascarados e avaliou que política migratória contribuiu para derrota republicana

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Reeleito deputado estadual em Massachusetts, nos Estados Unidos, o pernambucano Danillo Sena (Partido Democrata) criticou a atuação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) contra imigrantes em situação irregular.

Natural de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o parlamentar afirmou que o governo do presidente Donald Trump tem sido "terrível" para essa população, em meio ao que classificou como abusos de poder nas operações de fiscalização migratória.

A avaliação foi feita nesta sexta-feira (6), durante entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, três dias após Danillo conquistar a reeleição para seu quinto mandato na Câmara dos Representantes de Massachusetts. O deputado relatou ter acompanhado vídeos de ações de agentes mascarados do ICE e apontou contradições entre o endurecimento das regras migratórias e a necessidade de trabalhadores estrangeiros na economia americana.

"Em termos desse atual governo, para o imigrante foi terrível, porque a gente tinha um abuso de poder muito grande", afirmou o parlamentar, ao ser questionado sobre os efeitos da administração Trump sobre os brasileiros que vivem em Massachusetts.

Danillo relatou ter acompanhado vídeos de operações realizadas por agentes do ICE, incluindo abordagens de pessoas dentro de veículos. O deputado também criticou o uso de máscaras pelos agentes federais durante as ações de fiscalização migratória.

"Chegou um tempo onde estava tão ruim a situação que eles vinham mascarados. Eu vi muitos vídeos que eles quebravam o vidro do carro para tirar as pessoas, os imigrantes que estavam dentro do carro. Assim, foi uma perseguição muito grande para tirar os imigrantes que estão aqui de forma irregular", declarou.

Imigração e economia americana

Na avaliação do deputado, a política migratória dos Estados Unidos apresenta contradições em relação às necessidades do mercado de trabalho. Danillo argumentou que empresas americanas dependem da mão de obra de imigrantes, mas a legislação dificulta a regularização de parte desses trabalhadores.

"As leis imigratórias, às vezes, não compactam com a economia atual. As empresas precisam desses trabalhadores, mas aí fica nesse dilema onde o imigrante fica no black market ou fica sem ser reconhecido como uma pessoa, um cidadão", disse.

O parlamentar também ressaltou que muitos estrangeiros que vivem em situação irregular nos Estados Unidos trabalham, constituíram famílias e participam da economia do país.

Ao analisar o resultado das eleições de meio de mandato, Danillo associou parte da derrota republicana à insatisfação com a política migratória do governo Trump. Ele ponderou, entretanto, que as questões econômicas também tiveram influência importante na votação.

"Acho que parte disso, não vou dizer que só foi imigração, mas uma grande parte foi economia e também certos erros que a administração tem feito nesse ponto de imigração", avaliou.

Representação brasileira em Massachusetts

Danillo Sena chegou aos Estados Unidos aos 14 anos, acompanhado da mãe, e construiu sua trajetória política em Massachusetts. Antes de conquistar seu primeiro mandato, em 2020, trabalhou durante seis anos no gabinete do senador estadual Jamie Eldridge, experiência que, segundo ele, foi fundamental para sua entrada na política.

Com a reeleição, o pernambucano iniciará seu quinto mandato de dois anos na Câmara dos Representantes de Massachusetts. Ele representa o 37º Distrito de Middlesex, que abrange seis cidades, total ou parcialmente.

O parlamentar destacou ainda o crescimento da representação brasileira no Legislativo estadual. Além dele, as deputadas Priscila Sousa e Rita Mendes foram reeleitas, enquanto Lorena Betts conquistou seu primeiro mandato. Os quatro são filiados ao Partido Democrata.

Ao comentar a presença de brasileiros em Massachusetts, Danillo citou Framingham e Everett como cidades com concentrações expressivas de imigrantes do Brasil, embora tenha ressaltado que a comunidade brasileira é menor no distrito que representa.