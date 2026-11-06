10ª edição do Marco Mostra Moda reúne estilistas e marcas autorais no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Evento gratuito nos dias 6 e 7 de novembro destaca a força de um setor que movimenta até R$ 20 bilhões por ano em Pernambuco.

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O Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, sedia nos dias 6 e 7 de novembro a 10ª edição do Marco Mostra Moda. Idealizado pelo Marco Pernambucano da Moda e pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), o evento gratuito tem como objetivo valorizar, fortalecer e dar visibilidade à produção autoral do estado.

Confira a reportagem completa de Max Augusto:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/10aa-edicao-do-marco-mostra-moda/" target="_blank">10ª edição do Marco Mostra Moda</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>



A relevância da iniciativa reflete o peso econômico do setor no território pernambucano: a cadeia têxtil e de confecções movimenta anualmente entre R$ 18 bilhões e R$ 20 bilhões em faturamento, impulsionada pela inovação e pela sustentabilidade.

Vitrine para a criatividade e o mercado local



De acordo com a gerente de inovação do NTCPE, Sara Régia, o evento se consolida como um ponto de encontro estratégico para os profissionais do setor. "É um evento que se consolida como esse espaço de encontro entre criador, marca, profissionais do setor, pessoas que promovem a criatividade no estado através da inovação, da moda e da diversidade da produção da moda aqui em Pernambuco", destaca a gestora.



Para o público e profissionais da área, a mostra surge como uma oportunidade para conhecer marcas pernambucanas, descobrir novas propostas criativas e acompanhar as principais tendências da moda autoral. A programação contará com desfiles de marcas locais, palestras, workshops e um espaço expositivo voltado ao design autoral.

Prêmio NTC Destaque PE e workshops gratuitos



Um dos destaques da programação da 10ª edição será a entrega do 2º Prêmio NTC Destaque PE, criado para reconhecer iniciativas de relevância nas categorias mercado, academia e inovação. Além da entrega dos troféus, o público poderá participar de oficinas práticas, como o workshop de croqui de moda.

Serviço: como acompanhar a programação e se inscrever



As inscrições para participar das atividades e desfiles são gratuitas e devem ser feitas de forma online. Para garantir a vaga no dia desejado e conferir a grade horária completa, os interessados podem acessar o link disponível no perfil do Instagram do Marco Pernambucano da Moda e do NTCPE ou visitar o site oficial ntcpe.org.br.

Confira os detalhes e horários do evento:



Sexta-feira (6 de novembro): das 18h às 22h;

Sábado (7 de novembro): das 14h às 22h;

Local: Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda - PE;

Entrada: Gratuita (com inscrição prévia pela internet)



**Matéria gerada com auxílio de inteligência artifical