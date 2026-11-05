Economia e Negócios: Copom mantém Selic em 13,75% e faz alerta fiscal

Em reunião após o resultado das urnas, Banco Central trava o afrouxamento monetário diante da pressão cambial e piora na inflação

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Copom mantém Selic em 13,75% e faz alerta fiscal
Taxa Selic permanece em 13,75% ao ano após o pleito eleitoral. - Magnific

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Em sua primeira reunião realizada logo após o resultado das urnas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) no patamar de 13,75% ao ano. O posicionamento reflete o diagnóstico da autoridade monetária de que o cenário doméstico tornou-se substancialmente mais desafiador para a convergência da inflação em direção à meta.

Entre os fatores determinantes apontados pelo comitê para interromper o afrouxamento dos juros estão:
Deterioração das projeções de inflação: Piora nas estimativas tanto para o encerramento deste ano quanto para os períodos seguintes.

Pressão no câmbio: Forte alta recente do dólar, que encarece os custos de importação, alimenta a pressão inflacionária e penaliza o setor produtivo.

 

O peso do fiscal: expansionismo do governo força juros em patamares restritivos

O ponto central de atenção da autoridade monetária recai sobre o desarranjo da política fiscal. O diagnóstico exposto indica que a adoção de uma postura fiscal expansionista por parte do governo estimula a demanda sem o devido lastro em ganho de produtividade.

Diante desse quadro de desequilíbrio orçamentário, o Banco Central é obrigado a manter os juros em patamares restritivos para evitar o descontrole generalizado dos preços na economia.

 

Perspectivas para a última reunião do ano e condições para corte na Selic

Para a próxima e última reunião do ano, a perspectiva técnica é de manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano. Uma eventual alteração na trajetória dos juros dependerá diretamente do comportamento da gestão fiscal.

O Banco Central indicou que uma mudança de rota só será viável caso o governo federal apresente medidas concretas e críveis de controle de gastos no curto prazo:

  • Exigência de responsabilidade orçamentária para reancorar as expectativas do mercado;
  • Necessidade de previsibilidade no planejamento das contas do país;
  • Impacto no bolso da população: Sem o cumprimento dessas premissas fiscais, a sociedade continuará pagando a fatura por meio do acesso a um crédito mais caro.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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