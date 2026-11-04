Promessas de Lula podem levar a cortes em investimentos públicos em 2027, alerta diretor da IFI

Alexandre Andrade afirma que compromissos de campanha terão impacto de até R$ 50 bilhões e podem pressionar juros, inflação e dívida pública

por Pedro Beija
Promessas de Lula podem levar a cortes em investimentos públicos em 2027, alerta diretor da IFI
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert

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As promessas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha de reeleição podem provocar cortes em investimentos públicos e no custeio da máquina federal em 2027. O alerta é do diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, Alexandre Andrade.

Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (4), Andrade afirmou que os novos compromissos representam um impacto fiscal estimado entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, ainda não contemplado na proposta orçamentária do próximo ano.

Segundo Andrade, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 foi encaminhado ao Congresso Nacional em 31 de agosto, antes do anúncio de parte das medidas durante a campanha presidencial. Como a proposta já utilizava todo o limite de despesas permitido pelas regras fiscais, a inclusão dos novos gastos exigirá uma reorganização dos recursos previstos.

"As despesas que são candidatas naturais a sofrerem reduções ou cortes são os investimentos públicos e também o custeio da máquina", afirmou.

Entre as medidas anunciadas estão o reajuste do Bolsa Família, mudanças relacionadas aos microempreendedores individuais (MEIs) e a ampliação de programas sociais. De acordo com a IFI, apenas parte desses compromissos representa um impacto adicional de aproximadamente R$ 40 bilhões, sem considerar outras propostas cujo custo ainda precisa ser dimensionado.

O diretor explicou que os efeitos não ficarão restritos a 2027, uma vez que parte das iniciativas envolve despesas continuadas, que precisarão ser financiadas também nos anos seguintes.

"Não vai afetar apenas o orçamento do ano que vem, porque algumas dessas medidas representam despesas de caráter continuado. Por exemplo, o reajuste do Bolsa Família, a ampliação do Pé-de-Meia, etc.", destacou.

Prazo apertado para aprovação do Orçamento

Andrade também demonstrou preocupação com o calendário de tramitação do Orçamento no Congresso Nacional. Segundo ele, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as regras para a elaboração do orçamento, ainda não foi aprovada, o que reduz o tempo disponível para a análise das despesas e a incorporação das novas medidas.

"O tempo ficou muito apertado, de fato, para se deliberar a proposta orçamentária, ainda mais que muitos ajustes vão ter que ser incorporados a essa matéria", afirmou.

O diretor lembrou que a aprovação das duas propostas depende de acordos políticos e que existe a possibilidade de o Orçamento de 2027 ficar para o próximo ano, como já ocorreu anteriormente.

Impactos sobre juros e inflação

Além das dificuldades orçamentárias, Andrade alertou que a ampliação dos gastos públicos pode aumentar a pressão sobre a inflação e dificultar a redução da taxa básica de juros (Selic).

Segundo ele, uma política fiscal que estimula o consumo e a atividade econômica pode ampliar os desafios enfrentados pelo Banco Central no controle dos preços, mantendo os juros elevados por mais tempo.

"É fato que a política fiscal tem estimulado a atividade econômica. Então, ampliação de gastos inevitavelmente vai se traduzir em pressão inflacionária, justamente o que o Banco Central tem tentado combater", avaliou.

O diretor também apontou que o aumento das despesas pode gerar insegurança entre investidores sobre a capacidade de pagamento da dívida pública, elevando os chamados prêmios de risco, que representam a remuneração adicional exigida para financiar o governo.

Para Andrade, a estabilização da dívida pública permitiria reduzir essas pressões, contribuindo para a queda dos juros e para a melhora das condições de financiamento da economia.

"Se a dívida pública pudesse ser contida e até estabilizada, isso descomprimiria os prêmios de risco, diminuiria as pressões sobre os juros futuros", explicou.

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