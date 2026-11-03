Novembro Azul e câncer de próstata: diagnóstico precoce garante mais de 90% de chance de cura e evita sequelas

Com mais de 71 mil novos casos anuais no Brasil, a negligência masculina com a saúde contrasta com os avanços da medicina, como a cirurgia robótica.

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O início do mês de novembro traz um alerta crucial para a população masculina: a campanha Novembro Azul, que visa conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse é um dos tipos de tumor mais frequentes entre os homens e tem como principal característica o fato de ser assintomático nas suas fases iniciais.



De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil vem registrando mais de 70.000 novos casos da doença por ano. Diante dessa alta incidência, o maior desafio da medicina é identificar o tumor antes que ele avance e se espalhe para outras partes do corpo.

Segundo o oncologista Nildevande Firmino, do Hospital Santa Joana, no Recife, a identificação precoce é o fator determinante para o sucesso do tratamento.

Confira a reportagem de João Carneiro:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/novembro-azul-e-cancer-de-prostata/" target="_blank">Novembro Azul e câncer de próstata</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>



O risco da doença metastática e a negligência masculina



Quando a descoberta ocorre em fases avançadas, as possibilidades terapêuticas mudam drasticamente. Cerca de 20% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos já na fase metastática, quando a doença se espalhou para outros órgãos. Nesse cenário, o objetivo do tratamento deixa de ser curativo e passa a focar no controle da evolução do tumor.



A relutância masculina em procurar consultas preventivas reflete diretamente na expectativa de vida. Em média, os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Isso ocorre em grande parte porque a população feminina mantém uma rotina constante de exames com ginecologistas e mastologistas, enquanto muitos homens costumam negligenciar o autocuidado com a própria saúde.



Fatores de risco e a importância dos exames de rotina



A idade constitui um dos principais fatores de risco, exigindo atenção redobrada especialmente a partir dos 50 anos. Além da faixa etária, exigem atenção especial:



Histórico familiar: Presença da doença em parentes próximos;

Ascendência africana: Homens negros possuem maior predisposição estatística;

Obesidade: Fator associado a riscos acrescidos para a saúde.



Para evitar o avanço silencioso do tumor, a orientação médica é manter o acompanhamento de rotina e dialogar com o profissional de saúde sobre a necessidade de exames preventivos, como o PSA (exame de sangue) e o exame de toque retal, ajustando a investigação às particularidades e ao perfil de risco de cada paciente.

**Texto gerado com auxílio de inteligência artificial