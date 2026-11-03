Economia e Negócios: Brasil Rumo ao Maior IVA do Mundo

Estimativa do TCU indica que a soma da CBS e do IBS pode colocar o país no topo do ranking global de tributação sobre o consumo, superando a Europa

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Uma recente divulgação do Tribunal de Contas da União (TCU) elevou consideravelmente a preocupação do mercado e da sociedade em relação ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA) proposto na reforma tributária. O órgão estimou que a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que representa a fatia federal do novo imposto, deve ficar em 11,3%.

Quando somada ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — fatia estadual e municipal estimada entre 19% e 20% —, a alíquota combinada do IVA brasileiro pode alcançar o patamar de 31,3%. Caso esse percentual se confirme, o Brasil se isolará como o país com a maior taxa de IVA de todo o mundo.

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Abismo competitivo: como o imposto brasileiro supera países da OCDE e da América Latina

A alíquota projetada para o Brasil supera significativamente os impostos cobrados por nações europeias conhecidas por manterem um forte estado de bem-estar social. Na Europa, a Dinamarca e a Suécia cobram 25%, a Itália opera com 22%, a Espanha e a Holanda cobram 21%, e a França aplica 20%.

O abismo de competitividade torna-se ainda mais evidente na comparação com os vizinhos da América Latina:

Uruguai: Alíquota de 22%;

Colômbia e Chile: Cobram 19%;

México: Opera com apenas 16%.

Em contraste com a trajetória brasileira, a experiência internacional mostra a relação direta entre saúde fiscal e tributação: a China, por exemplo, conseguiu reduzir sua taxa de 17% para 13% em 2016 graças a uma situação fiscal favorável.

Descontrole fiscal e o impacto no setor de serviços, indústria e preços

A causa central de uma alíquota tão elevada reside no descontrole crônico das contas públicas do país, impulsionado pelo aumento contínuo de gastos e pelo elevado nível de endividamento do Estado em relação ao PIB. Embora a promessa inicial da reforma fosse simplificar o sistema sem elevar a carga tributária, a garantia de manter integralmente a arrecadação de todos os entes federativos acabou empurrando a conta final para cima.

Os impactos econômicos dessa tributação tendem a ser severos para o setor produtivo e para a população:

Perda de competitividade industrial: A indústria brasileira sofrerá forte retração de competitividade, agravando os custos de produção já elevados;

Encarecimento dos serviços: O setor de serviços, responsável pela maior fatia dos empregos formais do país, sofrerá forte encarecimento;

Repasse direto ao consumidor: A elevação dos custos tributários provocará repasses diretos e pesados para os preços pagos pela população no dia a dia.

Sem um corte estrutural e corajoso nas despesas governamentais, o novo sistema tributário nascerá asfixiando quem produz, quem emprega e quem consome.