Economia e Negócios: Abaixar Selic sem ajuste fiscal ameaça economia

Proposta de redução abrupta da Selic relembra a recessão do governo Dilma e a crise na Turquia, reforçando o equilíbrio das contas públicas

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Abaixar Selic sem ajuste fiscal ameaça economia
O risco de cortar a Selic sem controle orçamentário. - Divulgação

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A recente sugestão do economista André Lara Resende de promover uma redução abrupta da taxa Selic, cortando-a pela metade, reacendeu um debate econômico de alto risco no Brasil. Embora a ideia de juros baixos por decreto seja atraente para a sociedade, a história econômica prova que forçar a queda da taxa básica sem o controle prévio da inflação e das contas públicas é a receita certa para o desastre.

Na macroeconomia, a taxa de juros funciona como um termômetro de risco do Estado. Quando o Banco Central corta a Selic de forma artificial, ignorando o desequilíbrio fiscal, o mercado reage com uma fuga imediata de capitais e a disparada do dólar. Esse choque cambial encarece itens essenciais do consumo diário:

  • Energia e combustíveis;
  • Alimentos de primeira necessidade;
  • Espiral inflacionária, que pune severamente a renda das famílias mais pobres.

 

Da Recessão de 2015 à crise na Turquia: os exemplos do fracasso da canetada

O Brasil já vivenciou as consequências desse tipo de cartilha heterodoxa durante o governo Dilma Rousseff. Naquela ocasião, sob forte pressão política, o Banco Central forçou a taxa Selic para o piso de 7,25% ao ano. O resultado dessa perda de credibilidade foi a maior recessão da história recente do país, registrada nos anos de 2015 e 2016, o que exigiu a elevação posterior dos juros para dolorosos 14,25% ao ano a fim de domar a inflação de dois dígitos que se seguiu.

No cenário internacional, a Turquia funciona como o laboratório moderno dessa tragédia econômica. O presidente Erdogan obrigou o banco central turco a realizar cortes sucessivos nos juros mesmo com a inflação em alta, provocando o colapso da moeda local, a lira turca, e impulsionando a inflação oficial para além de 85% ao ano, destruindo a renda nacional.

 

Responsabilidade fiscal: o único caminho para juros baixos sustentáveis

A economia não aceita atalhos mágicos, e a redução da taxa Selic precisa ser uma consequência direta do cumprimento do dever de casa fiscal. Para alcançar juros baixos de forma sustentável, o governo precisa controlar seus gastos e equilibrar o orçamento.

Reduzir a taxa de juros na canetada não estimula o crescimento real da economia, gerando apenas descontrole inflacionário, fuga de investimentos e expansão da pobreza.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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