Economia e Negócios: Juros do crédito imobiliário disparam e ameaçam empregos

Com bancos elevando taxas mínimas para até 15% ao ano, disparada dos juros futuros pressiona o orçamento das famílias e exige equilíbrio fiscal

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: Juros do crédito imobiliário disparam e ameaçam empregos
Crédito imobiliário mais caro ascende alerta para empregos da construção civil. - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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O sonho da casa própria ficou significativamente mais distante para milhares de famílias brasileiras após os dois maiores bancos privados do país anunciarem reajustes expressivos nas taxas de crédito habitacional. A movimentação no mercado bancário elevou de forma abrupta o custo das operações de longo prazo para a aquisição de imóveis.

O Bradesco promoveu uma elevação em suas taxas, fazendo a taxa mínima saltar de 11,69% para 15% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Acompanhando o movimento do setor, o Itaú reajustou o seu piso para 12,95% ao ano. A medida possui impacto sistêmico na economia, considerando que apenas essas duas instituições financeiras responderam juntas por 41,4% de todo o crédito imobiliário concedido com recursos da caderneta de poupança entre janeiro e agosto deste ano.

 

A disparada dos juros futuros e a fuga da poupança

A justificativa técnica fornecida pelas instituições financeiras aponta diretamente para a disparada das curvas de juros futuros no Brasil e para a deterioração do cenário macroeconômico. Como o financiamento habitacional é uma modalidade de crédito de longo prazo, a instabilidade fiscal encarece os custos de captação das instituições.

Diante da contínua fuga de recursos da tradicional caderneta de poupança, os bancos precisam recorrer a captações mais dispendiosas atreladas ao mercado financeiro. Com o dinheiro mais caro no mercado, o encarecimento da captação é repassado de forma imediata para a ponta final, atingindo diretamente o bolso do mutuário.

 

Impacto no orçamento familiar e o freio na construção civil e no PIB

A elevação nas taxas de juros gera consequências diretas e severas sobre o planejamento financeiro do cidadão e sobre a atividade produtiva do país:

  • Asfixia da renda familiar: Parcelas mensais mais pesadas reduzem o poder de compra e forçam os bancos a aprovarem limites de crédito significativamente menores para os compradores.
  • Abalo na construção civil: O setor, reconhecido historicamente como a engrenagem que mais gera empregos no país, sofre um freio abrupto em lançamentos e vendas de novos imóveis.
  • Risco ao mercado de trabalho e ao PIB: A desaceleração nas obras leva a cortes de vagas de trabalho e freia a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Para salvar o setor habitacional e destravar o financiamento na ponta, o país precisa construir um equilíbrio fiscal rigoroso e sólido, capaz de devolver a previsibilidade estrutural necessária para ancorar as expectativas e permitir a queda duradoura dos juros.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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