"A Vida Começa pela Boca": a urgência e os entraves da odontologia no ambiente hospitalar

Presença do cirurgião-dentista à beira do leito previne infecções letais, poupa recursos de hospitais e ainda esbarra em vetos políticos

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A sabedoria popular diz que a saúde começa pela boca. Mas, no isolamento de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou durante um tratamento oncológico severo, é a própria sobrevivência do paciente que pode depender dela. Uma inflamação na gengiva, invisível a olhos leigos, tem o potencial de paralisar um transplante de medula óssea ou evoluir para uma infecção generalizada fatal em questão de horas.

Para jogar luz sobre uma assistência que salva vidas, mas que ainda é tratada como um "gasto dispensável" por muitos gestores, a Rádio Jornal apresenta a série especial "A Vida Começa pela Boca".

Ouça as reportagens de Elis Martins e Íngrid Santos:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/mov-not-01-a-vida-comeca-pela-boca-01-2910/" target="_blank">A vida começa pela boca 01 - Elis Martins e Íngrid Santos - 29.10.26</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/not-01-a-vida-comeca-pela-boca-02-3010/" target="_blank">A vida começa pela boca 02 - Elis Martins e Íngrid Santos - 30.10.26</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>



