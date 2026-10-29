Economia e Negócios: manutenção dos juros pelo Fed dá alívio ao dólar

Pausa no aperto monetário reduz pressão no câmbio e barateia insumos como combustíveis e trigo, aproveitamento depende de responsabilidade fiscal

por Com informações da Rádio Jornal
Economia e Negócios: manutenção dos juros pelo Fed dá alívio ao dólar
Decis&atilde;o do Fed mant&eacute;m juros nos EUA e freia fuga de capitais nos emergentes.

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O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, optou por manter a taxa básica de juros norte-americana inalterada na faixa entre 3,75% e 4% ao ano. Embora estivesse alinhada com as expectativas do mercado, a decisão não foi unânime e contou com votos divergentes que defendiam uma alta de 0,25 ponto percentual, evidenciando que a vigilância sobre a inflação americana continua.

Para o Brasil e outros países emergentes, a pausa no aperto monetário da maior economia do mundo representa um respiro fundamental. O movimento estanca a fuga de capital estrangeiro em direção à segurança dos títulos públicos americanos, diminuindo a pressão sobre a taxa de câmbio nacional e contendo a valorização do dólar.

 

Dólar comportado alivia inflação de insumos e abre Janela para o Banco Central

A estabilização do câmbio traz reflexos diretos e benéficos sobre a inflação brasileira. Com a moeda americana menos pressionada, o custo de importação de insumos industriais vitais — como o trigo e os combustíveis — fica mais barato, ajudando a segurar os preços internamente e reduzindo o risco de inflação importada.

Diante desse alívio no cenário externo, o Banco Central do Brasil ganha mais espaço técnico para avaliar uma nova rodada de reduções na taxa Selic. A queda nos juros básicos é vista como um elemento vital para:

  • Baratear o acesso ao crédito para consumidores e empresas;
  • Estimular o consumo das famílias no comércio e serviços;
  • Impulsionar a expansão dos negócios e a geração de empregos no país.

 

Dever de Casa Interno: a papel crítico do equilíbrio fiscal e do controle de gastos

Apesar da conjuntura internacional favorável, especialistas ressaltam que a janela de oportunidade trazida pelos Estados Unidos só será efetivamente aproveitada se o Brasil mantiver a inflação sob controle por meio da responsabilidade fiscal.

A estabilidade vinda do exterior precisa ser acompanhada pelo cumprimento rigoroso do "dever de casa" pelo governo federal. O controle do orçamento público e o equilíbrio das contas são pré-requisitos indispensáveis para transformar o alívio cambial temporário em crescimento econômico real e duradouro para a população brasileira.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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