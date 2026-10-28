Pedro Campos vê espaço para união da bancada por Pernambuco, mas teme dificuldades de diálogo

Deputado mais votado de PE defendeu união em obras como a Transnordestina, questionou reforma eleitoral e comentou possível federação entre PSB e PDT

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O deputado federal reeleito Pedro Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (28), que a nova bancada pernambucana na Câmara dos Deputados poderá construir acordos em torno de projetos estratégicos para o estado, mesmo diante das diferenças partidárias e ideológicas entre seus integrantes.

Durante participação no debate da Super Manhã da Rádio Jornal, o parlamentar destacou a possibilidade de união em pautas regionais, como a Transnordestina, mas demonstrou preocupação com as dificuldades de convivência política na próxima legislatura.

"Me preocupa um pouco, porque realmente você entra num cenário de visões de mundo e de forma de fazer política que são tão antagônicos que é muito difícil sentar na mesma mesa. Eu não tenho dúvida disso", afirmou.

Pedro, que foi o deputado federal mais votado de Pernambuco nas eleições de 4 de outubro, com 261.555 votos, avaliou que a defesa dos interesses regionais pode se sobrepor às divergências entre esquerda e direita em determinadas votações no Congresso Nacional.

O parlamentar citou como exemplo as discussões sobre incentivos fiscais para a indústria automobilística do Nordeste. Segundo ele, deputados de diferentes partidos da região atuaram conjuntamente pela manutenção dos benefícios, enquanto representantes do Sul e do Sudeste se posicionaram majoritariamente contra a medida.

"Tem muita briga que é feita no Congresso Nacional que é uma briga federativa", explicou.

Outra pauta mencionada foi a Transnordestina. Pedro afirmou que a bancada pernambucana pode divergir sobre o modelo de financiamento ou de execução da ferrovia, mas considera que há convergência sobre a necessidade de realizar o investimento.

"Pode ser que tenha até discussão do formato, pode ser que alguém defenda e diga 'não, acho que isso deve ser feito como obra pública', o outro vai dizer 'ah, não, isso pode ser feito por uma concessão'. [...] Mas quando é assim, 'é pra fazer ou não é pra fazer?', todo mundo acredita que deve ser feita a Transnordestina", declarou.

Apesar dessa possibilidade de articulação, Pedro demonstrou preocupação com o ambiente político da próxima legislatura. Ele lembrou que os integrantes da bancada pernambucana conseguiram manter o diálogo nos últimos quatro anos, inclusive durante as escolhas de suas lideranças.

Segundo o deputado, Carlos Veras (PT) e Augusto Coutinho (Republicanos) foram escolhidos para a coordenação da bancada por aclamação, sem disputas entre os parlamentares.

"A bancada de Pernambuco, que estava na legislatura atual, que está na legislatura atual, se reuniu, a bancada toda, por várias vezes, e nunca teve um problema em uma reunião de bancada de Pernambuco", relatou.

O socialista ponderou, entretanto, que a capacidade de diálogo dependerá também da disposição dos novos integrantes para manter uma convivência respeitosa.

Reforma política

Pedro Campos também questionou a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma reforma eleitoral ainda em 2026, conforme anunciado nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Motta informou que pretende discutir e colocar em votação, até o fim do ano, uma proposta de mudança no sistema eleitoral brasileiro, com a adoção do voto distrital misto a partir de 2034 e um modelo de transição nas eleições de 2030.

A proposta combina a eleição de representantes de distritos geográficos com a distribuição de vagas por meio de listas partidárias. Os detalhes do funcionamento e da transição ainda serão discutidos entre as legendas.

Pedro reconheceu a necessidade de aperfeiçoar o sistema eleitoral, mas questionou a legitimidade política de promover mudanças dessa dimensão depois que os eleitores já escolheram a composição da próxima legislatura.

"Quem é que tem mais legitimidade popular nesse momento? Com todos os seus problemas, o novo Congresso representa mais o desejo da população hoje do que o Congresso que está aí", afirmou.

"Você fazer uma reforma política, que é um tema que diz respeito diretamente ao voto e à decisão das pessoas, com um Congresso que está faltando três meses para terminar não é simples. É uma coisa que já pode nascer com questionamentos", acrescentou.

O deputado ponderou que o voto distrital misto apresenta vantagens, como o fortalecimento da representação territorial e a possibilidade de preservar a disputa entre projetos partidários. Entretanto, alertou para dificuldades na definição dos distritos e das listas de candidatos.

Pedro também mencionou o risco de concentração de poder em determinados territórios, inclusive em regiões sob influência de organizações criminosas.

Para ele, uma eventual reforma precisa considerar essas limitações e evitar que a substituição do modelo atual produza novos problemas.

"Se chegar num bom modelo e num bom formato, eu acho que a gente precisa avançar muito e que o nosso modelo tem vários problemas e defeitos também", afirmou.

Reforma do sistema financeiro

Durante o debate, Pedro Campos também defendeu uma reforma profunda do sistema financeiro brasileiro, com mudanças nas regras de fiscalização bancária, redução dos juros e combate a fraudes financeiras.

O deputado informou que apresentou uma proposta para ampliar o acompanhamento das instituições financeiras pelo Congresso Nacional.

Em maio, ele protocolou o Requerimento 122/2026, que solicita a criação de uma subcomissão especial na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O colegiado teria como objetivo acompanhar e fiscalizar a atuação dos órgãos reguladores do sistema financeiro, especialmente o Banco Central, e propor mudanças na legislação.

"Eu acredito, e venho trabalhando isso no Congresso, de que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a forma como nosso sistema financeiro funciona, que é um dos grandes concentradores de renda e de riqueza no nosso país", declarou.

Pedro apontou três frentes para a reforma: a redução dos juros cobrados da população, o enfrentamento de grandes fraudes bancárias e a prevenção de golpes financeiros contra consumidores.

O parlamentar citou o escândalo envolvendo o Banco Master como exemplo da necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e responsabilização de instituições financeiras.

Segundo ele, as mudanças também precisam alcançar fraudes de menor valor, que atingem principalmente pessoas idosas, além de operações utilizadas para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas.

"A gente não pode permitir um sistema onde, do nada, chega um estelionatário, como o Daniel Vorcaro, encanta ali uma meia dúzia de pessoas em Brasília, e foge com 60 bilhões de reais", afirmou.

Federação entre PSB e PDT

Em entrevista ao Jornal do Commercio após o debate, Pedro Campos também comentou as negociações para a formação de uma federação partidária entre o PSB e o PDT. Segundo ele, as conversas são conduzidas pelo presidente nacional do PSB, João Campos, e pelo presidente do PDT, Carlos Lupi.

Na terça-feira (27), o PDT aprovou uma resolução que delega à Executiva Nacional a condução das negociações sobre uma possível federação, fusão ou incorporação partidária, manifestando preferência pela união com o PSB. A decisão não representa, entretanto, a formalização de um acordo entre as legendas.

Pedro afirmou que a aproximação é um desejo antigo do PSB e lembrou que os partidos tentaram construir uma federação antes das eleições de 2022, sem chegar a um entendimento. As conversas foram retomadas depois daquele pleito e agora chegam a uma terceira tentativa.

O cenário atual também é marcado pelo desempenho eleitoral do PDT, que não conseguiu superar a cláusula de barreira nas eleições deste ano.

Para Pedro, a união pode contribuir para preservar a atuação de uma legenda histórica e ampliar a representação de partidos de centro-esquerda. O deputado destacou a relação histórica entre as duas siglas, citando o legado do ex-governador Miguel Arraes, do PSB, e do ex-governador Leonel Brizola, do PDT.

"Do ponto de vista da história do Brasil, por assim dizer, é uma espécie de reencontro, de Arraes e de Brizola, de tanta gente boa dos dois partidos e de tanta gente que acreditou numa construção política à esquerda, à centro-esquerda", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de outras siglas participarem da articulação, Pedro declarou que o entendimento está concentrado inicialmente no PSB e no PDT, mas não descartou a aproximação de outras forças políticas.

"Eu acredito que o centro dessa construção é PSB e PDT, mas ela poderá também atrair outras forças", disse.

Reforma do STF

Pedro Campos também defendeu mudanças no funcionamento do Poder Judiciário e informou que assinou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para discutir uma reforma do setor.

Questionado sobre a possibilidade de estabelecer mandatos com duração determinada para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o socialista afirmou que considera a medida possível, mas ponderou que ela não resolveria, isoladamente, os problemas institucionais da Corte.

"A questão do tempo eu acredito que é algo que é possível de se fazer. Tem duas formas de fazer. Uma é com relação a mandato. A outra é você estabelecendo uma idade mínima, mais alta, que talvez seja até uma forma melhor de se colocar isso do que com o mandato", afirmou.

Na avaliação do deputado, a principal discussão deve envolver mecanismos que aproximem o funcionamento do Judiciário das demandas da população, preservando a autonomia e os critérios técnicos das decisões.

Pedro também criticou a defesa do impeachment de ministros do Supremo feita por integrantes da direita durante a campanha presidencial, argumentando que a discussão teria sido utilizada como instrumento de disputa pelo controle da Corte.

Para ele, eventuais mudanças precisam fazer parte de um debate institucional mais amplo, com participação da sociedade.