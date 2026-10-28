Economia e Negócios: Bets ameaçam saúde e orçamento das famílias

Relatório de Estabilidade Financeira do BC aponta que juros baixos não resolvem o problema sozinhos e defende a educação financeira com saída

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O mais recente Relatório de Estabilidade Financeira divulgado pelo Banco Central escancarou um problema social e econômico crescente no Brasil: a explosão do superendividamento. De acordo com a definição formal da autoridade monetária, essa condição limite ocorre quando as dificuldades de pagamento das dívidas comprometem de forma duradoura o padrão de vida de indivíduos e de suas famílias.

Além da barreira financeira, o impacto desse endividamento severo atinge a vida pessoal e profissional dos cidadãos. O relatório do Banco Central adverte expressamente que o peso das dívidas afeta a saúde física e mental das pessoas, além de prejudicar diretamente a empregabilidade e a produtividade no mercado de trabalho.

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O impacto das apostas online e os riscos da digitalização financeira

Agravando esse cenário delicado, o Banco Central destacou o papel da expansão das apostas online (bets). A proliferação dessa modalidade atua como um fator adicional de forte pressão sobre o orçamento doméstico, drenando bilhões de reais mensalmente do bolso das famílias.

Paralelamente, a autoridade monetária alertou que a rápida digitalização dos serviços financeiros trouxe novos riscos para o consumidor. A transformação digital ampliou a exposição da população a fraudes e ataques cibernéticos, além de impulsionar negócios que exploram o comportamento impulsivo dos usuários no ambiente virtual.

Por que juros menores não curam o problema isoladamente

Embora a redução sustentável da taxa básica de juros seja uma parte essencial da solução macroeconômica ao diminuir o custo final do crédito, o Banco Central enfatiza que juros menores não curam o superendividamento de forma isolada.

Para reverter essa perigosa escalada e proteger as famílias, o país precisa ir além dos ajustes na política monetária. A verdadeira saída estrutural exige mitigar as vulnerabilidades individuais por meio de investimentos voltados a elevar os baixos níveis de educação financeira e digital da população. Capacitar o cidadão para gerir seu próprio dinheiro e navegar com segurança no ambiente virtual é a ferramenta mais eficaz para blindar as famílias contra a armadilha do endividamento.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial