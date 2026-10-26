Sertanino: Uma solução natural para um direito essencial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trabalho de estudantes do interior de Pernambuco é finalista no Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa global de Cidadania Corporativa da Samsung

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Apesar do Brasil ser terra de forte cultura e belezas naturais, são muitos os problemas sociais enfrentados no país. Algumas das chagas que marcam a população incluem falta de comida, água limpa, moradia digna e saneamento básico.

Foi na prerrogativa de solucionar esses problemas que surgiu a Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa global de Cidadania Corporativa da Samsung e o principal programa da empresa na América Latina. A proposta é incentivar estudantes na identificação e investigação de desafios ou problemas reais no contexto de seus territórios.

A iniciativa está na fase final, com Pernambuco sendo um dos Estados destaque, concorrendo com dois trabalhos dentre os 10 selecionados.

Um desses dois é o Sertanino. Por meio da iniciativa, estudantes da ETE Professor Paulo Freire buscam melhorar o acesso à água da população de Carnaíba, no Sertão do Pajeú. O projeto incorpora um teste da qualidade do líquido utilizado para consumo.

Essa reportagem detalha o trabalho dos estudantes Matheus Gonçalves Lacerda, Jamilly Gadelha da Silva e Leandra Viviane Marques Lins, e dos professores Gustavo Santos Bezerra e Carla Robecia Nascimento.



Os trabalhos técnicos da reportagem são de Guto César. A produção e locução é do repórter Ernesto Pereira

Ouça a seguir: