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Sertanino: Uma solução natural para um direito essencial

Trabalho de estudantes do interior de Pernambuco é finalista no Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa global de Cidadania Corporativa da Samsung

Por Rádio Jornal Publicado em 27/10/2026 às 8:15
Prot&oacute;tipo do Sertanino.
Protótipo do Sertanino. - Arquivo pessoal da equipe

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Apesar do Brasil ser terra de forte cultura e belezas naturais, são muitos os problemas sociais enfrentados no país. Algumas das chagas que marcam a população incluem falta de comida, água limpa, moradia digna e saneamento básico.

Foi na prerrogativa de solucionar esses problemas que surgiu a Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa global de Cidadania Corporativa da Samsung e o principal programa da empresa na América Latina. A proposta é incentivar estudantes na identificação e investigação de desafios ou problemas reais no contexto de seus territórios.

A iniciativa está na fase final, com Pernambuco sendo um dos Estados destaque, concorrendo com dois trabalhos dentre os 10 selecionados.

Um desses dois é o Sertanino. Por meio da iniciativa, estudantes da ETE Professor Paulo Freire buscam melhorar o acesso à água da população de Carnaíba, no Sertão do Pajeú. O projeto incorpora um teste da qualidade do líquido utilizado para consumo.

Essa reportagem detalha o trabalho dos estudantes Matheus Gonçalves Lacerda, Jamilly Gadelha da Silva e Leandra Viviane Marques Lins, e dos professores Gustavo Santos Bezerra e Carla Robecia Nascimento.

Os trabalhos técnicos da reportagem são de Guto César. A produção e locução é do repórter Ernesto Pereira

Ouça a seguir:

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